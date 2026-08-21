Deutscher Immobilienmarkt holt auf: Lohnt sich der Blick in die USA?
Im Januar noch herrschte Katerstimmung auf dem Investmentmarkt für Immobilien in Deutschland. Das EY-Parthenon-Trendbarometer meldete für 2025 einen Rückgang um sechs Prozent des deutschen Transaktionsvolumens auf 32,8 Milliarden Euro und sprach von „ambivalenten Erwartungen“ für das neue Jahr.
Imaxxam-Geschäftsführer Christoph Geißler formulierte es damals so: „Neue Impulse für den Immobilienmarkt erwarten wir weder von der Zinsseite noch von Seiten der Politik.“ Der Chef des Immobilienfondsanbieters vermisst mit Blick auf die Bauregulierung „tiefgreifende Maßnahmen für mehr Neubau und Marktaktivität“.