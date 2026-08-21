Imaxxam-Geschäftsführer Christoph Geißler formulierte es damals so: „Neue Impulse für den Immobilienmarkt erwarten wir weder von der Zinsseite noch von Seiten der Politik.“ Der Chef des Immobilienfondsanbieters vermisst mit Blick auf die Bauregulierung „tiefgreifende Maßnahmen für mehr Neubau und Marktaktivität“.

Im Januar noch herrschte Katerstimmung auf dem Investmentmarkt für Immobilien in Deutschland . Das EY-Parthenon-Trendbarometer meldete für 2025 einen Rückgang um sechs Prozent des deutschen Transaktionsvolumens auf 32,8 Milliarden Euro und sprach von „ambivalenten Erwartungen“ für das neue Jahr.

Ein halbes Jahr später zeigt sich ein anderes Bild. Laut CBRE, einem Asset Manager für Gewerbeimmobilien, stieg das deutsche Investmenttransaktionsvolumen im ersten Halbjahr 2026 auf 16,2 Milliarden Euro – ein Plus von 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Die Immobilienagentur JLL kommt für den gleichen Zeitraum sogar auf 17,6 Milliarden Euro, ein Anstieg von 15 Prozent. Besonders der Büromarkt legte laut CBRE zu: Mit knapp 3,5 Milliarden Euro lag das Volumen 66 Prozent über dem Vorjahresniveau. München war laut Deloitte der aktivste Standort mit Blick auf Büroimmobilien.

Auch Logistikimmobilien zogen deutlich an, mit einem Plus von 24 Prozent auf 3,26 Milliarden Euro. Wohnimmobilien entwickelten sich leicht rückläufig, blieben jedoch die stärkste Assetklasse am deutschen Investmentmarkt. Sie machen mit 5,8 Milliarden Euro einen Anteil von 33 Prozent am deutschen Immobilienmarkt im ersten Halbjahr 2026 aus.

Auch international wird der deutsche Immobilienmarkt von Anlegern geschätzt. Eine Deloitte-Umfrage zählt Deutschland – nach dem Vereinigten Königreich und Indien– zu den drei bevorzugten Zielmärkten institutioneller Investoren 2026.

Steigende Mieten auf dem deutschen Immobilienmarkt in 2026

Sandro Höselbarth, Leiter Bewertungen und Dienstleistungen für Deutschland bei CBRE, sagt: „Während die Spitzenrenditen 2026 tendenziell stabil bleiben dürften, werden die Gesamterlöse durch steigende Mieten getrieben.“ Er prognostiziert Aufwind „bei Prime-Offices in Core-Lagen, Wohnen und im Segment der Big-Box-Logistik, also Fertigbauten.“

Commerz-Real-Chef Henning Koch sieht vor allem private Investoren am Zug: „Privates Geld von Family Offices und sehr vermögenden Personen wird auch 2026 den geringen Wettbewerb um hochwertige Immobilien nutzen, um sich diese langfristig zu sichern.“ Der Leiter des Immobilienvermögensverwalters der Commerzbank ergänzt: „In den Entscheidungsgremien von institutionellen Investoren ist die Risikoeinstellung naturgemäß deutlich konservativer.“ Immobilienexperte Marc Drießen von Berenberg bestätigt dies: „Klassische institutionelle Investoren sind oftmals ausreichend allokiert.“

Silvester Plotka, Leiter Private Markets bei der Nord-LB, mahnt zu der Bewertung der Jahresrenditen der vergangenen fünf Jahre zur Vorsicht. Störungen in den Lieferketten, die Covid-Pandemie und der Krieg in der Ukraine hätten eine „normale“ Marktentwicklung überlagert, sodass sich Renditen im aktuellen Umfeld bestenfalls schätzen und durch Gutachterausschüsse oder Maklerunternehmen näher bestimmen ließen.

Er fasst die Umstände gelungener Transaktionen zusammen: „Größere Agglomerationen sowie wirtschaftlich starke, dynamisch wachsende Regionen mit positiver demografischer Entwicklung weisen in der Regel eine höhere Marktliquidität und damit eine attraktivere Renditeentwicklung auf.“

Der Blick über den Atlantik

Während sich der deutsche Markt stabilisiert, bleibt für viele vermögende deutsche Anleger die USA fester Bestandteil der Immobilienstrategie – aus Diversifikationsgründen, aber auch wegen der Rendite. CP Capital, 1989 vom Family Office der Familie Quandt gegründet, hat seit Gründung inzwischen für institutionelle Investoren, Family Offices und vermögende Privatpersonen rund 16 Milliarden Dollar in US-Immobilien investiert. Direktor Jay Remillard beschreibt die Kundenstruktur im Interview mit DAS INVESTMENT so: „Family Offices und vermögende Privatpersonen stellen 85 Prozent des Anlegerkreises von CP Capital.“

Weiter sagt Remillard: „Die Bilanz von uns umfasst über 235 opportunistische Investitionen in Mietwohnanlagen mit einem durchschnittlichen Netto-IRR von 15 Prozent.“ Dabei bleibt die Erwartung hoch: „Über die gesamte Laufzeit der Investition von fünf Jahren streben wir eine Nettorendite von rund 14 bis 16 Prozent pro Jahr an.“

Als Treiber nennt Remillard vor allem die anhaltende Erschwinglichkeitskrise beim Eigenheim: „Ein freistehendes Einfamilienhaus kostet in den USA inzwischen 430.000 Dollar.“ Er stellt klar: „Dieses Preisniveau hat den Traum vom Eigenheim für einen Großteil der Bevölkerung unerreichbar gemacht.“ Über 75 Prozent können sich kein Haus mehr zum Durchschnittspreis leisten.

Hinzu kommt laut Remillard ein demografischer Effekt: „Die Generation Z und die Generation Alpha binden sich nicht gerne an einen Job oder einen Ort.“ Er sagt: „Sie geben ihr Geld lieber für Erlebnisse wie Reisen oder Essen aus als für einen Hauskredit.“

Geografisch konzentriert sich CP Capital auf Wachstumsregionen, allen voran den Sunbelt: „Neben dem warmen Wetter und geringeren Steuern sind vor allem der Anstieg der Bevölkerung, das Job-Wachstum, das gute Geschäftsklima und die vergleichbar bezahlbaren sowie stark nachgefragten Mietwohnimmobilien ein wichtiger Grund für unsere Investitionen im Sunbelt.“

Baurecht der USA greift nach 3 Monaten zu

Auch regulatorisch sieht Remillard klare Vorteile gegenüber Deutschland: „Es gibt auch weitaus mehr Unterstützung dafür, die Bewohner zur Zahlung ihrer Miete zu zwingen, wobei Räumungsverfahren innerhalb von einem bis 3 Monaten eingeleitet werden.“ Als sicherheitspolitisches Argument ergänzt er: „Die USA gelten weiterhin als sicherer Hafen. Das gilt besonders, weil Anleger wegen der exogenen Faktoren wie dem Ukrainekrieg sowie der Schwäche der Weltwirtschaft zunehmend nervös werden.“

Die Datenlage vom Sommer 2026 stützt Remillards Einschätzung. Auf der Nachfrageseite zeigt sich der US-Mietwohnungsmarkt robust: Im zweiten Quartal 2026 stieg die Nettoabsorption, die Differenz aus neu vermieteten Einheiten und Einheiten, die im gleichen Zeitraum frei geworden sind. Die Kennzahl stieg um acht Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Es ist der stärkste Wert seit Mitte 2024.

Auch andere Assetklassen entwickeln sich in den USA positiv: Die Industrievakanz sank im zweiten Quartal 2026 auf 6,5 Prozent, getragen von starker Nachfrage nach Big-Box-Logistikflächen, während die Einzelhandelsmieten mit 24,79 Dollar pro Quadratfuß um 2,4 Prozent über Vorjahr lagen und auch der Büromarkt an Fahrt gewinnt.

Der deutsche Markt bietet 2026 spürbar mehr Bewegung als noch vor einem Jahr und zieht laut Deloitte wieder internationales Kapital an – bei laut JLL stabilen Renditen für Büroimmobilien von rund 4,8 Prozent in Frankfurt im zweiten Quartal 2026. AM-Alpha-Chef Martin Lemke bringt die Grundhaltung vieler Investoren auf den Punkt: „The fog isn't the risk. Waiting for it to clear is.“ Zu Deutsch: Der Nebel ist nicht das Risiko, sondern das Abwarten.

Deutsche Anleger halten Immobilien über Jahrzehnte

Die ALH (Alte Leipziger – Hallesche) etwa investiert seit zwei Jahrzehnten ausschließlich in deutsche Immobilien, sieht aktuell aber wenig Anlass, das auszuweiten. Finanzvorstand Alexander Mayer nennt drei Gründe: „Die aus der Vergangenheit kommende sehr auskömmliche Immobilienquote im Bestand, das aus unserer Sicht unsichere beziehungsweise herausfordernde wirtschaftliche Umfeld und die weiterhin zunehmende Regulierung von Marktsegmenten.“

Eine Diversifikation ins Ausland kommt für die Gruppe trotzdem nicht in Betracht. Mayer begründet das mit der Marktnähe: „In den letzten beiden Jahrzehnten haben unsere Gruppengesellschaften ausschließlich in Immobilien in Deutschland investiert.“ Er erwarte, dass in den verfolgten Strategien im Ausland risikogewichtet keine höheren Erträge zu erzielen seien. Die potentiellen Diversifikationsbeiträge solcher Investments würden den damit verbundenen höheren Aufwand nicht überkompensieren. Die ALH-Gesellschaften seien „typische Buy-and-Hold Investoren mit einer sehr langfristigen Haltedauer von Jahrzehnten.“

Für deutsche Wealth Manager ergibt sich daraus keine einheitliche Antwort. Der deutsche Markt gewinnt 2026 wieder an Dynamik und rückt laut Deloitte stärker in den Fokus internationaler Investoren — die USA behalten mit zweistelligen Nettorenditen und dem Ruf als sicherer Hafen jedoch ihre Anziehungskraft.

Welche Strategie sich für den einzelnen Anleger eignet, hängt damit letztlich von Risikoprofil, Anlagehorizont und dem individuellen Bedürfnis nach Diversifikation ab.