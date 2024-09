Alexander Katzur ist seit dem 1. September 2024 Vorstandsvorsitzender beim Deutschen Pensionsfonds, einem Joint Venture von Zurich und der DWS-Gruppe. Katzur leitet bereits seit August den Bereich Corporate Life & Pensions bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung. Beim Deutschen Pensionsfonds folgt er als Vorstandsvorsitzender auf Andreas Müller. Müller verlässt laut einer Pressemitteilung das Unternehmen auf eigenen Wunsch, um sich „neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen“.

Trio führt den Pensionsfonds im Vorstand

Katzur promovierte in Mathematik an der RWTH Aachen und ist seit 2015 bei der Zurich-Gruppe in Deutschland tätig. Über die Aktuarielle Produktenwicklung Leben und das New Life Innovation Lab führte sein Weg im Juni 2020 in den Bereich Corporate Life & Pensions, wo er das Team Produktmanagement leitete und damit die Produktentwicklung und -pflege in der betrieblichen Altersvorsorge verantwortete. Im Vorstand arbeitet Katzur künftig mit Martina Régnier und Jens Wagener zusammen.

Die DWS und die Zurich haben den Deutschen Pensionsfonds 2002 als einer der ersten offenen Pensionsfonds in Deutschland gegründet. Mit etwa 22.500 Versorgungsberechtigten von rund 470 Trägerunternehmen ist die „Deutscher Pensionsfonds AG“ auch einer der größten offenen Pensionsfonds in Deutschland. Die Gesellschaft verwaltet ein Vermögen von rund 1,75 Milliarden Euro und administriert jährlich mehr als 120 Millionen Euro an Rentenzahlungen für die Kunden.