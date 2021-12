Deutscher-Ring-Tochter erweitert Produktangebot

Versicherungs-Newsletter

Aktuelle Ausgabe



Wie die Lebensversicherer Kunden halten wollen



Junge GKV-Kunden wollen in die PKV



>> kostenlos abonnieren >> aktuelle Ausgabe



Der Risikoträger bei beiden Produkten ist die Deutscher Ring Sachversicherungs-AG. „Die Unfallpolice haben wir speziell für den Makler-Vertriebsweg entwickelt und mit einem flexiblen Vergütungssystem ausgestattet“, sagt Helmut Kriegel, Vorstand der Maklermanagement.ag. Demnach kann der Makler zwischen einer laufenden Courtage und einer Abschlussvergütung wählen.Der Risikoträger bei beiden Produkten ist die Deutscher Ring Sachversicherungs-AG.

Die Arbeitslosigkeitsversicherung richtet sich an Menschen, die befürchten, bei einem Arbeitsplatzverlust ihre private Altersvorsorge nicht mehr finanzieren zu können. Die Versicherung sichert im Fall der unverschuldeten Arbeitslosigkeit über einen Zeitraum von maximal 12 Monaten die Beiträge zur Rentenversicherung ab.Das zweite Produkt – die Unfallversicherung „Up Unfallprotect“ – bietet die Gesellschaft in zwei Varianten an. Der Leistungspaket „light“ bietet eine Basisabsicherung, der Leistungspaket „max“ ist eine Premiumvariante.Mit dem Abschluss einer „Up Unfallprotect“-Versicherung kann der Versicherte Assistanceleistungen nutzen. Dazu gehören eine 24-Stunden-Telefonauskunft, die Organisation der Unterbringung in Spezial-Unfallkliniken oder Rooming-in-Leistungen, mit denen Kostenzuschüsse für die Übernachtung der Eltern gezahlt werden, wenn Kinder nach einem Unfall im Krankenhaus stationär behandelt werden müssen.