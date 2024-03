In einer gemeinsamen Kooperation zeichneten die Ratingagentur Franke und Bornberg, das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und der Nachrichtensender N-TV auch dieses Jahr wieder Versicherer mit dem Deutschen Versicherungs-Award aus. Bei der siebten Auflage der Preisverleihung ging der Branchen-Award an 42 Versicherer in 35 Kategorien.

Die Gewinner konnten mit hoher Leistung, günstigen Preisen und Top-Service überzeugen. Dafür prüften die Analysten von Franke und Bornberg über 5.000 Versicherungsdatensätze. Hinzu kam eine umfassende Service-Analyse der Unternehmen mit den besten Produkten. In das Gesamtergebnis der Kategorien flossen zu zwei Dritteln die Resultate der Leistungsanalyse (Leistungen und Prämien) und zu einem Drittel die der Service-Analyse ein.

In fünf Hauptkategorien gibt es jeweils einen Gesamtsieger. Im Bereich Altersvorsorge ist es die Europa. Den Gesamtsieg in Sachen Fahrzeugversicherung konnte die Huk-Coburg erringen, während die VHV die Kategorie Privatschutz für sich entschied. Der Bereich Gesundheit teilt sich PKV-Vollversicherung und PKV-Zusatzversicherung auf. Gesamtsieger PKV-Vollversicherung ist die Arag, bei PKV-Zusatzversicherung ist es die SDK. Darüber hinaus gibt es Preisträger in zahlreichen weiteren Kategorien und Unterkategorien.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Hier die Gesamtübersicht über die Preisträger 2024: