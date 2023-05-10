Von der Deutschen Post Deutsches Aktieninstitut ernennt neue Präsidentin

Das Deutsche Aktieninstitut hat eine neue Präsidentin berufen. Melanie Kreis, Finanzvorständin der Deutschen Post, soll künftig das Amt übernehmen und folgt damit auf Hans-Ulrich Engel.

Melanie Kreis: Die Finanzvorständin der Deutschen Post wird Präsidentin des Deutschen Aktieninstituts.

Dividende kontinuierlich erhöht: Diese Firmen heben ihre Ausschüttung bereits seit vielen Jahren an

Der Vorstand des Deutschen Aktieninstituts hat Melanie Kreis, Finanzvorständin der Deutschen Post, zur Präsidentin gewählt. Damit folgt Kreis auf Hans-Ulrich Engel, der seit 2017 das Amt innehatte. Engel stand nach seinem Ausscheiden als Finanzvorstand der BASF Ende April für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, heißt es in einer Mittelung der Institution.

„Leistungsfähige Kapitalmärkte sind angesichts der vor uns liegenden Herausforderungen, wie der Digitalisierung der Wirtschaft und der Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaft, wichtiger denn je“, so Kreis.

Aus diesem Grund plane die neue Präsidentin, vermehrt in den Dialog mit der Politik zu gehen, um offene sowie leistungsstarke Kapitalmärkte zu fördern.

Zudem dankt Kreis ihrem Vorgänger: Dieser habe sich erfolgreich dafür eingesetzt, den Sitz des International Sustainability Standards Board nach Frankfurt zu holen. Dies sei ein klares Bekenntnis zu den internationalen Nachhaltigkeitsstandards und ein wichtiges Zeichen für den Standort Deutschland.

Die neue Präsidentin ist bereits seit 2004 bei der Deutschen Post in unterschiedlichen Positionen tätig. Zuvor arbeitete sie bei Apax Partners und Mc Kinsey & Company.

Das neu gewählte Präsidium des Deutschen Aktieninstituts besteht aus 14 Mitgliedern: