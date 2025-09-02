Thomas Vollkommer, Gründer des Deutschen Investment Instituts, hat die Leitung übergeben: Das Unternehmen wird nun von drei Geschäftsführern geleitet.

7 typische Fehler bei der Firmenübergabe – und wie Sie sie vermeiden

Ein neues Geschäftsführer-Trio hat zum 1. September die Leitung des Deutschen Investment Instituts (DII) übernommen: Manfred Hammer, Dominik Röhrer und Maximilian Portner leiten seitdem das Unternehmen. Sie sind auf DII-Gründer Thomas Vollkommer gefolgt, der aber weiterhin im Unternehmen tätig bleibt und strategische Aufgaben übernimmt.

Hammer, Röhrer und Portner waren zuvor jeweils seit mehr als zehn Jahren mit ihren eigenen Einzelunternehmen in der Finanzbranche tätig – mit dem Schwerpunkt auf Vermögensaufbau und 34f-Beratung. Diese Expertise soll nun im DII gebündelt werden, wie gegenüber DAS INVESTMENT mitgeteilt wurde. Alle drei sind jetzt auch Gesellschafter des Unternehmens.

Der Standort in Bamberg bleibt mitsamt Büro und Mitarbeitern vollständig erhalten. „Mir war es besonders wichtig, Nachfolger zu finden, die die Werte und die Philosophie des Instituts weitertragen“, betont Vollkommer. „Mit den drei neuen Geschäftsführern habe ich das Vertrauen, dass unsere Kunden auch in Zukunft auf Verlässlichkeit, Kompetenz und Kontinuität bauen können.“

Thomas Vollkommer ist seit 1986 als Finanzberater tätig. Im Jahr 2005 hat er die GmbH & Co. KG gegründet.