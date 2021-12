Christian Hilmes 21.10.2008 Lesedauer: 1 Minute

Deutschland-Chef für neuen US-Versicherer

Stephan Schinnenburg (48) arbeitet ab sofort als Deutschland-Chef des US-Versicherers The Hartford. In dieser Funktion verantwortet er alle zukünftigen Vertriebs- und Marketingaktivitäten des Unternehmens hierzulande. The Hartford kommt Anfang nächsten Jahres mit Rentenversicherungen nach amerikanischem Prinzip auf den deutschen Markt. Die sogenannten Variable Annuities-Produkte kombinieren die Vorteile von klassischen Rentenversicherungen und Fondspolicen.