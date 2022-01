Nicolas Pöltl Deutschland-Chef verlässt Insurtech Wefox

Der in fünf Ländern Europas aktive Digitalversicherer Wefox und Nicolas Pöltl gehen künftig getrennte Wege. Er war zuletzt Hauptbevollmächtigter des ehemals unter dem Namen One in Deutschland bekannten Insurtech-Unternehmens mit Sitz in Berlin und der liechtensteinischen Hauptstadt Vaduz.