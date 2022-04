Redaktion 04.04.2022 in Berufsbild Berater Lesedauer: 1 Minute

Inflation und Corona Wie die Schuldnerberatung in Deutschland gestärkt werden kann

Die Lage von Personen in finanziell schwierigen Situationen werde maßgeblich durch die politischen und strukturellen Rahmenbedingungen in Deutschland geprägt, sagt Sally Peters vom Institut für Finanzdienstleistungen (IFF). Wie eine adäquate Hilfe aussehen muss, beschreibt sie in der „Zeitschrift für Wirtschaftspolitik“.