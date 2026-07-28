Chefökonom Alexander Börsch
Wie sich Handelsbeziehungen neu sortieren — und Europa umdenkt
Drei Megatrends prägen zunehmend den internationalen Handel und die globalen Investitionsströme. Welche das sind und was sich dahinter verbirgt, analysiert Alexander Börsch.
China gelang letztes Jahr etwas Bemerkenswertes. Trotz Zöllen von bis zu 145 Prozent auf seine Exporte im wichtigsten Absatzmarkt, den USA, erzielte das Land den höchsten Handelsbilanzüberschuss seiner Geschichte: 1,2 Billionen US-Dollar. Wie war das möglich?