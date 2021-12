Deutschland-Fonds: DWS Aktien Strategie Deutschland gewinnt Klassiker-Duell

Für Fondak-Anleger, die den Börsenabsturz der Jahre 2000 bis 2002 einigermaßen glimpflich überstanden haben, muss die Finanzkrise ein Schock gewesen sein: In der Spitze verloren ihre Anteile 62,7 Prozent an Wert. Weil die Volatilität mit 28,1 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich hoch ausfiel, reicht es in dieser Disziplin nur zu Rang 61. Ein leicht verdienter Punkt für DWS-Manager Gebhardt, der es allerdings nur um Nuancen besser machte (Rang 60).In rein zahlenbasierten Ratings gibt es für beide Fonds derzeit nichts zu gewinnen. Die qualitativ urteilenden Analysten von Morningstar und S&P bekräftigen jedoch angesichts der jüngsten Erholung ihre positiven Urteile („Gut“ beziehungsweise AA). Den Ausschlag geben die zwei zusätzlich von Sauren-Research an DWS-Manager Gebhardt verliehenen Goldmedaillen.Keine Frage – im direkten Vergleich zur starken konzerninternen Konkurrenz sehen beide Fonds eher schlecht aus. Da aber sowohl Heutzenröder als auch Gebhardt an ihren Anlageprinzipien festhalten und dafür 2009 auch belohnt wurden, bleiben sie für Langfristanleger dennoch eine gute Wahl.