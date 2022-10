Teilen

Vergleich der Industrieländer Deutschland hat mit die niedrigste Lebenserwartung

Das Rentenalter in Deutschland wurde möglicherweise zu schnell angehoben, so fasst Steven Haberman, Professor für Versicherungsmathematik an der Londoner Bayes Business School die Ergebnisse seiner Studie zur Sterblichkeit in verschiedenen Ländern zusammen. Denn Deutschland schneidet mit am schlechtesten ab.