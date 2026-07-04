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Volkswirt Henning Vöpel

Warum das Reformpaket kein Zukunftspaket ist

Henning Vöpel
Henning Vöpel ist Direktor des Centrums für Europäische Politik.
Henning Vöpel ist Direktor des Centrums für Europäische Politik. Bildquelle: Centrum für Europäische Politik / Canva
Das angekündigte Reformpaket der Bundesregierung ist ein guter und notwendiger erster Schritt, meint Henning Vöpel. Warum es aber noch nicht ausreicht und was es vermissen lässt.

Die Bundesregierung arbeitete seit Monaten unter wachsendem Druck der Öffentlichkeit an einem umfassenden Reformpaket. Nun hat sie es vorgestellt. Um es vorwegzunehmen: Es ist wichtig, dass sich eine Koalition der demokratischen Mitte aus CDU/CSU und SPD in diesen ökonomisch und politisch so herausfordernden Zeiten zu einem umfassenden Reformpaket durchringen konnte. Ein Signal von Verantwortung und Handlungsfähigkeit geht von ihm aus.

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