Volkswirt Henning Vöpel
Warum das Reformpaket kein Zukunftspaket ist
Die Bundesregierung arbeitete seit Monaten unter wachsendem Druck der Öffentlichkeit an einem umfassenden Reformpaket. Nun hat sie es vorgestellt. Um es vorwegzunehmen: Es ist wichtig, dass sich eine Koalition der demokratischen Mitte aus CDU/CSU und SPD in diesen ökonomisch und politisch so herausfordernden Zeiten zu einem umfassenden Reformpaket durchringen konnte. Ein Signal von Verantwortung und Handlungsfähigkeit geht von ihm aus.