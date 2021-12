Deutschland-Rente, Elementarschaden & Co. Das sind die zehn beliebtesten und unbeliebtesten Versicherungen

Wie sind die Forscher des Portals SEOCouch.de bei ihrer Suche vorgegangen? Sie haben sich bei Google für die vergangenen 24 Monate die Suchanfragen nach bestimmten Versicherungen angeschaut. Haben mehr Leute innerhalb dieses Zeitraums nach einer Police gesucht, ist sie in der Beliebtheit gestiegen und umgekehrt.200 Versicherungen haben die Forscher dabei ins Visier genommen. Die Suchanfragen belaufen sich für diese 200 insgesamt auf 1,5 Millionen. Von 2015 auf 2016 bedeutet das einen Rückgang um 3 Prozent.Die beliebteste Versicherung nach diesem Verfahren ist die Drohnen-Versicherung. Hier verzeichneten die Forscher ein Plus von 255 Prozent in den Suchanfragen. Auf Platz 2 folgt die Deutschland-Rente, also der Vorschlag der Grünen zu einer neuen Form der Pflicht-Altersvorsorge, bei der der Staat das Geld der Versicherten investiert. Hier stiegen die Suchanfragen um 126 Prozent.An dritter Stelle reiht sich die Elementarschadenversicherung ein. Auch nicht verwunderlich, kam es in den vergangenen Monaten doch vermehrt zu heftigen Unwettern mit vielen vollgelaufenen Kellern und abgedeckten Dächern. Die Suchanfragen stiegen hier um 125 Prozent.Und welche Versicherungen sind nun in der Gunst der Bundesbürger abgesackt? Die unbeliebteste Versicherung laut der Auswertung ist die englische Lebensversicherung. Sie verzeichnete 56 Prozent weniger Suchanfragen in den zwei betrachteten Jahren. Hier könnte der Brexit ausschlaggebend gewesen sein, wobei das Interesse an diesen Policen seit Jahren sinkt.Auf Rang 2 der unbeliebtesten Versicherungen kommt die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (VSH). Hier gingen die Suchanfragen um 45 Prozent nach unten. Auf Platz 3 kommen Unfallversicherungen für Kinder mit einem Minus von ebenfalls 45 Prozent.Die komplette Liste der 200 untersuchten Versicherungen sowie jeweils die Top 10 der beliebtesten und unbeliebtesten Versicherungen gibt es hier