Deutschland sucht den Super-Jungmakler

Der mit Preisgeld dotierter Wettbewerb um den Titel des Jungmaklers beziehungsweise der Jungmaklerin des Jahres geht in die dritte Runde. Junge Versicherungsmakler, die den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt haben, können sich ab sofort für den Preis bewerben. Der Award wird am 24. Oktober auf der Finanz- und Versicherungsmesse DKM in Dortmund verliehen. Dabei werden Jungmakler in zwei Kategorien – „Neugründung“ und „Betriebsübernahme“ – ausgezeichnet.Eine Premiere ist in diesem Jahr die Jungmakler-Jahrestagung. Auf der Veranstaltung, die am 7. Mai in Hannover stattfindet und allen Bewerbern des Jungmakler-Awards 2011, 2012 und 2013 sowie den Jungmakler-Award-Interessenten offen steht, werden Themen wie Betriebsorganisation eines Maklerbetriebs, Abläufe in der Kundengewinnung und Strategien erfolgreicher Mitbewerber diskutiert.Eine weitere Premiere sind die Coaching- und Entwicklungstage für 35 ausgewählte Bewerber, die vom 7. bis zum 9. Oktober 2013 und 9. bis zum 11. Oktober 2013 auf Schloss Waldeck am Edersee in Hessen stattfinden.