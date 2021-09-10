Personalexpertin Karin Schambach
Deutschland sucht Super-Banker
Deutsche Finanzunternehmen stehen vor gewaltigen Herausforderungen und brauchen dringend charismatische Persönlichkeiten, die grundlegende Transformationen umsetzen können. Klassische Banker-Karrieren bereiten jedoch nicht darauf vor. Quereinsteiger können Hilfestellung geben, wenn sie die nötigen Freiheiten erhalten. Ein Gastbeitrag von Karin Schambach, Gründerin der Personalberatung Indigo Headhunters.
Wer erinnert sich an Paydirekt? Das Online-Bezahlverfahren deutscher Banken und Sparkassen sollte den hochdynamischen Markt für Zahlungsdienstleistungen aufrollen und den etablierten Akteuren ein großes Stück vom Kuchen sichern oder vielmehr erhalten. Denn traditionell geben Banken und Sparkassen in diesem Bereich den Ton an.