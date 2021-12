Deutschland und Österreich Source meldet Neuzugang

Source stellt Hubert Zanier als Exekutivdirektor ein. Er wird für die Betreuung von Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds in Deutschland und Österreich verantwortlich zeichnen. Zanier berichtet an Ludovic Djebali, Co-Leiter für das Geschäft in Kontinentaleuropa (EMEA-Region).Vor seinem Wechsel zu Source war Zanier rund dreieinhalb Jahre lang als Partner bei Vishon tätig. Davor arbeitete er als Direktor bei der Citigroup.