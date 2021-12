Deutschland und Österreich Standard Life Investments erweitert Vertrieb

Standard Life Investments verstärkt das Büro in Frankfurt. Selcuk Acar (37) fängt dort als Geschäftsentwicklungs-Manager an. Er wird zusammen mit Frank Richter, Dirk Tiemann und Cayley Brown institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich betreuen.Acar kommt von Axa Investment Managers, wo er acht Jahre lang als Senior Kundenbetreuer ebenfalls für institutionelle Kunden zuständig war.