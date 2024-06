Inflation, Konjunkturflaute, hohe Energiepreise und gestiegene Finanzierungskosten belasteten zuletzt das Geschäftsklima stark. Die Folge: Unternehmen in Deutschland investierten deutlich weniger im eigenen Land. Doch die schlechten Rahmenbedingungen schreckten nicht alle ab: Die ausländischen Direktinvestitionen in Deutschland stiegen im letzten Jahr auf rund 34,8 Milliarden Euro – ein Plus von 37,5 Prozent gegenüber 2022, wie Zahlen der Germany Trade & Invest (GTAI) belegen.

Zu den größten Investoren zählten die USA, die Schweiz und China. Doch abseits der großen Player gibt es zwei Länder, die deutsche Unternehmen immer stärker für sich entdecken: Die Vereinigten Arabische Emirate und Saudi-Arabien.