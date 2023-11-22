Bantleon-Chefvolkswirt Daniel Hartmann
Die deutsche Schuldenbremse – ein Weg in die Sackgasse?
Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts wurden dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) mit einem Federstrich 60 Milliarden Euro entzogen. Viele Mitglieder der deutschen Regierung waren zwar schnell um Beschwichtigung bemüht. Die geplanten Ausgaben des KTFs seien schließlich nicht sofort fällig, sondern würden sich über vier Jahre erstrecken. Dennoch dürfte die Entscheidung aus Karlsruhe für die Zukunft Deutschlands und der Währungsunion weitreichende Konsequenzen haben.