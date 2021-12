Deutschland, USA, Europa Das sind Aktie, Markt und Fonds des Monats März 2020

Aktie des Monats: Hello Fresh

Der Corona-Crash hat sämtliche Aktienindizes rund um die Welt in rote Zonen verwandelt. Darin noch auf Sicht eines Monats ein schönes grünes – und seriöses – Kursplus zu finden, ist nicht ganz einfach. Im Dax gelingt das schon mal gar nicht. Im M-Dax haben sich zwei Werte stabil gehalten, der erfolgreichere von beiden ist ausgerechnet Index-Neuling Hello Fresh, der erst seit dem 23. März mit dabei ist. Das Berliner Unternehmen liefert in Kochboxen Zutaten mit einem passenden Rezept, sodass sich jeder zu Hause sein eigenes Süppchen kochen kann. Gerade in Zeiten geschlossener Kantinen, Restaurants und Bistros ist die Kochbox das Produkt der Stunde. Damit gilt Hello Fresh als einer der Corona-Profiteure, was die Aktionäre mit etwas Vorschusslorbeer würzen.