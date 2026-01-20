Die Wall Street strauchelt, der Dollar schwächelt, Trump setzt die Fed unter Druck. Deutschlands Wirtschaft zieht wieder an. Warum der Dax 2026 die bessere Wahl sein könnte.

Aus Sicht der Anleger aus dem Euroraum sind die europäischen Börsen bereits im vergangenen Jahr deutlich besser gelaufen als die Wall Street. Zwar hat der S&P 500 an Punkten kräftig zugelegt. Doch die Abwertung des Dollars hat die Kursgewinne in Euro weitestgehend zunichte gemacht. Diese Entwicklung könnte sich in diesem Jahr fortsetzen. Dafür gibt es mehrere Gründe.

US-Präsident Donald Trump unternimmt so ziemlich alles, um den Dollar zu schwächen. Das Ziel besteht darin, die amerikanischen Exporte zu unterstützen. Mit seinem Frontalangriff auf Fed-Chef Jerome Powell hat Trump den bisherigen Höhepunkt seines Drucks auf die amerikanische Notenbank erreicht. Spätestens ab Mai, wenn ein Gefolgsmann Trumps Powells Nachfolge antritt, ist mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen – obwohl die Inflation eigentlich dagegen spricht. Die EZB wird dagegen bei ihren geldpolitischen Lockerungen wohl vorerst pausieren. Die sinkende Zinsdifferenz und das Misstrauen gegenüber Trump dürften für eine weitere Abwertung des Dollars sorgen.

Hinzu kommt die weiter steigende Staatsverschuldung der USA. Diese beläuft sich bereits heute auf 123 Prozent des BIP und ist damit fast doppelt so hoch wie in Deutschland. Sollte es Trump tatsächlich gelingen, den Etat für das Pentagon im kommenden Jahr von etwas mehr als 900 Milliarden Dollar auf 1,5 Billionen Dollar zu erhöhen, werden die amerikanischen Staatsschulden weiter explodieren. Wie die Anleger darauf reagieren, lässt sich am rekordhohen Goldpreis ablesen.

Wachstumsdynamik verschiebt sich in Richtung Deutschland

Während das BIP in den USA in den vergangenen Jahren spürbar zugelegt hat, stagniert das Wirtschaftswachstum in Deutschland mittlerweile seit drei Jahren. Doch jetzt könnte sich der Trend wenden. Während das Wirtschaftswachstum in den USA in diesem Jahr bei circa 2 Prozent stagnieren dürfte, wird es in Deutschland voraussichtlich anziehen – wenn auch nur leicht.

Dank der massiven Investitionen in die Infrastruktur und die Verteidigung dürfte das deutsche BIP in diesem Jahr um rund 1 Prozent zulegen. Nachdem die Wirtschaft in den Jahren 2023 und 2024 um 0,9 beziehungsweise 0,5 Prozent geschrumpft war, wuchs sie nach einem Stotterstart gegen Ende des vergangenen Jahres wieder etwas. Für Börsianer sind weniger die absoluten Zahlen wichtig, sondern vielmehr die Relationen. So steht einem stagnierenden Wirtschaftswachstum in den USA ein Anspringen der deutschen Konjunktur gegenüber.

Es gibt weitere Argumente für den Dax. In Deutschland finden allein in diesem Jahr fünf Landtagswahlen statt. Um dort nicht abgestraft zu werden, muss Bundeskanzler Friedrich Merz dringend etwas unternehmen. Nachdem der angekündigte Herbst der Reformen ausgefallen ist, besteht dringender Handlungsbedarf.

Da Reformen – wie die Rente gezeigt hat – mit der SPD kaum durchsetzbar sind, könnte Merz die für 2028 geplante Senkung der Körperschaftssteuer vorziehen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat sich auf der CSU-Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon bereits für einen solchen Schritt ausgesprochen und ihn als sehr starkes Signal für die Wirtschaft bezeichnet. Gleichzeitig könnte die Regierung die arbeitende Bevölkerung entlasten. Gegen ein solches Wahlgeschenk dürfte sich der sozialdemokratische Finanzminister Lars Klingbeil kaum wehren.

Eine Steuersenkung könnte sich an der Wahlurne auszahlen. Der Spielraum dafür ist vorhanden. Nach Jahren der Sparpolitik beläuft sich die deutsche Staatsverschuldung lediglich auf 63 Prozent des BIP. Im internationalen Vergleich ist das rekordverdächtig wenig.

Stimmung am Boden

Und noch etwas spricht für den deutschen Aktienmarkt. Erfahrungsgemäß stirbt eine Rally an der Börse in der Euphorie. Während es in den USA einen regelrechten Hype um künstliche Intelligenz (KI) gibt, herrscht in Deutschland eher Depression.

Ein finales Argument für den Dax ist die Inflation. Während die Verbraucherpreise in den USA zuletzt weiter um 2,7 Prozent gestiegen sind, hat die Inflation in Deutschland im Dezember voraussichtlich nur 1,8 Prozent betragen. Jetzt kommen noch die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie sowie der Basiseffekt bei den Energiepreisen dazu. Diese Mischung aus anziehendem Wirtschaftswachstum bei niedriger Inflation und schlechter Stimmung sorgt für ein Goldilock-Szenario. Wie schon in den ersten Monaten 2025 könnte es auch in diesem Jahr zu einer Umschichtung der Anleger von den USA nach Europa und hier vor allem nach Deutschland kommen.