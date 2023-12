„Is Germany once again the sick man of Europe?“, titelte das britische Wirtschaftsmagazin „The Economist“ kürzlich. Die These ist durchaus begründet, denn die deutsche Wirtschaft schrumpft, das Land ist Schlusslicht in Europa. Es braucht die richtige Medizin, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt. Damit der Standort Deutschland zu neuer Stärke findet, wird eine einzige Pille aber nicht reichen.



Deutschland braucht weniger Bürokratie – und vor allem weniger Papier Um das Land wieder attraktiver für Investoren zu machen, müssen wir dringend Verwaltungs- und Genehmigungsverfahren stutzen. Die zahlreichen Vorschriften, Formulare und Anträge binden Ressourcen und verursachen unnötige...