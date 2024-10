2022 kam es vor allem wegen des Russland-Ukraine-Krieges zu einer rekordhohen Netto-Zuwanderung von fast 1,5 Millionen Menschen. 2023 ging der Wert deutlich auf 633.000 zurück, was aber immer noch der vierthöchste Wert seit 1950 ist. Stagnierende Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig steigender Bevölkerung bedeutet, dass das Pro-Kopf-Einkommen sinkt. Der Wohlstand schrumpft also in Deutschland.

Vom Stabilitätsanker Europas zum Wachstumsschlusslicht – für Deutschland läuft es nicht gut. Nach einer leichten Rezession im vergangenen Jahr fällt der erhoffte Aufschwung in diesem Jahr offenbar aus. Stattdessen stagniert die Wirtschaft. Genau genommen ist die wirtschaftliche Entwicklung noch schwächer als es die BIP-Daten suggerieren. Denn die anhaltend hohe Netto-Zuwanderung treibt den Konsum und trägt zum Teil zur Wertschöpfung bei.

2022 kam es vor allem wegen des Russland-Ukraine-Krieges zu einer rekordhohen Netto-Zuwanderung von fast 1,5 Millionen Menschen. 2023 ging der Wert deutlich auf 633.000 zurück, was aber immer noch der vierthöchste Wert seit 1950 ist. Stagnierende Wirtschaftsleistung bei gleichzeitig steigender Bevölkerung bedeutet, dass das Pro-Kopf-Einkommen sinkt. Der Wohlstand schrumpft also in Deutschland.

Und es kommt noch schlimmer. Schlechte Wachstumszahlen könnte man mit einer kurzfristigen, vorübergehenden Konjunkturschwäche begründen. Doch Deutschland hat es nicht mit einer kurzfristigen Delle zu tun. Das von Bundeskanzler Olaf Scholz im vergangenen Jahr angekündigte Wirtschaftswunder wird es nicht geben.

Im Gegenteil: Wir werden uns im Schnitt mit mageren Wachstumsraten begnügen müssen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute und der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sehen das deutsche Potenzialwachstum von über 1 Prozent in Richtung 0,5 Prozent sinken. Das Potenzialwachstum gibt an, wie stark eine Volkswirtschaft bei normaler Auslastung – also ohne Konjunkturschwankungen – wachsen kann. Soweit zur Bestandsaufnahme.

Wirtschaftspolitik mit guten Absichten oder guten Ergebnissen?

Wenn wir nun darüber nachdenken, wie Deutschland wieder zu mehr Wachstum kommen kann, müssen wir uns zuallererst eine grundlegende Frage stellen: Wollen wir eine Wirtschaftspolitik, die von guten Absichten geleitet ist? Oder wollen wir eine Wirtschaftspolitik, die zu guten Ergebnissen führt? Wenn wir mit guten Absichten zufrieden sind, können wir so weitermachen wie bisher. Denn man darf wohl allen Wirtschaftspolitikern unterstellen, dass sie mit ihrem Handeln gute Absichten verfolgen.

Wer einen frühen Renteneintritt ermöglichen möchte, wer Bedürftigen helfen, wer das Klima schützen, die Energiewende umsetzen oder Wirtschaft und Gesellschaft transformieren möchte, der führt prinzipiell nichts Böses im Schilde.

Wenn die guten Absichten aber keine guten Ergebnisse zur Folge haben, gehört der bisherige Kurs auf den Prüfstand. Dabei würde herauskommen, dass politische Maßnahmen oft nicht zum gewünschten Ziel führen, wenn die Verhaltenswirkungen der Wirtschaftsakteure, also die Zweit- und Drittrundeneffekte, nicht mitgedacht werden.

Anreize werden falsch gesetzt

Was ist damit gemeint? Am besten lässt es sich mit dem sogenannten Kobra-Effekt illustrieren. Der ehemalige Vorsitzende der Wirtschaftsweisen und ehemalige Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Horst Siebert, schrieb dazu Anfang der Nuller Jahre in seinem Buch „Der Kobra-Effekt – Wie man Irrwege der Wirtschaftspolitik vermeidet“:

„Zu Zeiten der englischen Kolonialverwaltung soll es in Indien einmal zu viele Kobras gegeben haben. Um der Plage Herr zu werden, setzte der Gouverneur eine Prämie pro abgelieferten Kobra-Kopf aus. Die Inder sollten also Kobras einfangen. Wie reagierten sie? Sie züchteten Kobras, um die Prämie zu kassieren.“

Gute Absicht, schlechtes Ergebnis – weil die Anreize falsch gesetzt waren. So läuft es oft in der Wirtschaftspolitik. Es ist kein Zufall, dass es just in dem Moment zu einem Nachfrageboom nach Öl- und Gasheizungen kam, als den Deutschen per Heizungsgesetz die Wärmepumpe „schmackhaft“ gemacht werden sollte. Es ist kein Zufall, wenn die energieintensive Industrie nach alternativen Produktionsstandorten im Ausland sucht, während in Deutschland die Energiepreise in die Höhe schossen und die Versorgungssicherheit fraglich war.

Wer die ökonomischen Anreize falsch setzt, ist später allzu oft darauf angewiesen, die Wirtschaftsakteure mit (moralischen) Appellen zu einem anderen Verhalten zu drängen („moral suasion“). Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck musste bereits mehrfach versuchen, Schadensbegrenzung zu betreiben mit seinen rhetorischen Fähigkeiten und Appellen.

Agenda 2010 hatte zuletzt wachstumsfreundliche Reformen

Meist gewinnt man mit ansprechenden Reden aber allenfalls Verständnis für seine Taten. Verhaltensänderungen erreicht man damit bei den Wirtschaftsakteuren aber höchst selten. Dafür sind dann teure Subventionen, also finanzielle Hilfen des Staates, nötig, um Standorttreue der Unternehmen zu erkaufen.

Die (Wirtschafts-) Politik ist allerdings nicht erst mit der aktuellen Regierung vom Kurs abgekommen. Schon lange wird sie von guten Absichten beziehungsweise Absichtserklärungen geleitet. Genau genommen muss man in Deutschland bis zur Agenda 2010 zurückblicken, um ernsthaft wachstumsfreundliche Reformen zu finden. Die lange Niedrigzinsphase, der schwache Euro-Wechselkurs und die positiven Langzeitfolgen der Agenda 2010 haben verhindert, dass die Ergebnisse der verschleppten Reformen nicht früher sichtbar wurden.

Die Leitlinien für eine bessere Wirtschaftspolitik müssen übrigens nicht neu erfunden werden. Es würde reichen, den „Kobra-Effekt“ von Horst Siebert noch einmal zu lesen. Seine Themen von damals – Klimaschutz, Demographie, Migration und vieles mehr – sind die Themen, die uns heute mehr denn je beschäftigen. Dort finden sich Antworten auf die Frage, mit welchen Instrumenten die erwünschten Ergebnisse für Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen sind.