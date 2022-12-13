Volkswirt Ulrich Kater
Vor diesen Herausforderungen stehen mittelständische Unternehmen
Alles nicht mehr so schlimm? Folgt man den aktuellen Datenspuren, die deutsche Unternehmen gegenwärtig hinterlassen, so wird eines deutlich: Es wird wohl doch nicht ganz so schlimm mit der Winterrezession. Denn die Lageeinschätzung in den gängigen Stimmungsumfragen hält sich erstaunlich gut. Die jüngsten Produktionszahlen für den Oktober – wenn sie nicht noch revidiert werden – deuten auf alles andere als einen Absturz der deutschen Konjunktur hin. Wenn die November-Daten sich nicht massiv verschlechtern, werden die Konjunkturprognosen für Deutschland nach oben revidiert – und zwar unabhängig von der Tiefe der gegenwärtigen Schwächephase und der Herausforderungen bei der Erdgasversorgung.