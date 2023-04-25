Ökonom Stefan Kooths
Scholz verspricht Wirtschaftswunder – und ignoriert Realität
Die Deutschen sollen ein zweites Wirtschaftswunder erleben – zumindest, wenn es nach Bundeskanzler Olaf Scholz geht. Aus ökonomischer Sicht spricht jedoch wenig für ein Aufblühen der Konjunktur.
Olaf Scholz blickt optimistisch auf die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands. Der Bundeskanzler erwartet hierzulande Wachstumsraten wie zu Zeiten des Wirtschaftswunders in den 1950er und 1960er Jahren. Motor der Konjunkturbelebung sollen die Investitionen in den Klimaschutz sein.