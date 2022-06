Nach Schweden Deutschland Zweitbester im Inkasso-Ranking der Allianz

Gute Zahlungsmoral der Kunden ist für Unternehmen überlebenswichtig. Bei Zahlungsausfällen und Insolvenzen müssen sie offene Forderungen eintreiben. Über Ländergrenzen hinweg kann sich das manchmal schwierig gestalten. Gut, wenn in dem Land Inkassoverfahren schnell und einfach gestaltet sind.

Der Kreditversicherer Allianz Trade hat in seiner jüngsten Studie eine Rangliste zur Komplexität von Inkasso in 49 Ländern erstellt. Bewertet wurden dabei Zahlungspraktiken sowie Gerichts- und Insolvenzverfahren in den einzelnen Ländern. Die Forscher haben für die Rangliste über 40 Indikatoren analysiert.

Deutschland: Gute Zahlungsmoral und schnelle Gerichtsverfahren

Das Ergebnis: Die besten Chancen, offene Forderungen einzutreiben, haben Unternehmen bei Geschäftspartnern in Schweden, Deutschland, Finnland, den Niederlanden und Portugal. Auch Österreich, die Schweiz, Irland, Belgien und Frankreich zählen zu den zehn Besten, wenn es um Inkassoverfahren geht.

So herrscht in Deutschland laut Inkasso-Ranking grundsätzlich eine relativ gute Zahlungsmoral. Hinzu kommen schnelle Gerichtsverfahren und ein umfassendes Insolvenzrecht.

Saudi-Arabien am schlechtesten

Anders sieht es in Saudi-Arabien, Malaysia und den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Hier haben Unternehmen laut Studie besonders schlechte Chancen, ihr Geld von säumigen Schuldnern einzutreiben. Es kann Monate oder Jahre dauern, bis die Unternehmen ihr Geld bekommen - wenn überhaupt. „In Saudi-Arabien ist es für Unternehmen beispielsweise etwa drei Mal so schwer, an ihr Geld zu kommen als in Deutschland", sagt Milo Bogaerts, Vorstandschef von Allianz Trade.