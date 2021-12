Deutschlandfonds-Manager über Dax & Co. „Der Dax besteht hauptsächlich aus schwerfälligen Giganten“

DAS INVESTMENT.com: Der Abgas-Skandal lässt die VW-Aktie einbrechen und zieht die anderen Dax-Autowerte und damit den gesamten Index nach unten. Drohen aus ihrer Sicht weitere signifikante Kursverluste bei Autoaktien und werden sie den Dax in den kommenden Monaten weiter bremsen?

Rob Smith: Der Automobilsektor geriet bereits vor dem VW-Skandal unter Druck, da Marktteilnehmer auf den Pkw-Absatz in China fixiert waren, ohne dabei den starken Anstieg der Verkaufszahlen in Europa zu berücksichtigen. Nun also, wo der VW-Skandal langsam aus den Schlagzeilen verschwindet und sich die Branche kurzzeitig von einer überverkauften Position erholt, werden wahrscheinlich die Absatzzahlen aus China für September darüber entscheiden, ob der Sektor erneut unter Druck gerät. Meiner Einschätzung nach handelte es sich bei dem jüngsten Rückgang der Autoverkäufe in China lediglich um ein zyklisches Phänomen und nicht um ein strukturelles, so dass der Pkw-Absatz in China innerhalb der nächsten sechs Monate im Vorjahresvergleich erneut Zuwachsraten verzeichnen wird. Sobald dies der Fall ist - wobei ich den genauen Zeitpunkt nicht bestimmen kann - wird der Druck auf die Branche verschwinden. Nichtsdestotrotz würde ein weiterer schlechter Monat von Automobilverkäufen in China die Erholung des Dax bremsen – ich gehe davon aus, dass sich die Lage in naher Zukunft dann jedoch zum Besseren wenden wird.

Die schwedische Bank Nordea hat ihren Händlern den Kauf der VW-Aktie untersagt. Die EZB hat die VW-Aktie im Rahmen ihres Ankaufprogramms forderungsbesicherter Wertpapiere vorerst auf die schwarze Liste genommen. Kommt das VW-Papier für Sie bis auf Weiteres für einen Kauf infrage?