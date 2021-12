Deutschlands erstes Fondsmagazin DER FONDS ist zurück

Im Dezember 1999, also exakt vor zehn Jahren, hielten Deutschlands Anleger mit DER FONDS erstmals ein ausschließlich über Investmentfonds berichtendes Magazin in Händen. Pate stand die Idee, diese damals noch relativ wenig beachtete Anlageklasse als seriöse und wichtige Spar- und Vorsorgeform zu etablieren.



DER FONDS kam an – und entwickelte sich rasch weiter: Weil die Redaktion zunehmend auch andere Anlagethemen wie Geschlossene Fonds, Zertifikate oder Versicherungen behandelte, war es nur konsequent, den Namen Anfang 2007 in DAS INVESTMENT zu ändern.



DER FONDS richtet sich an Privatanleger, die selbst entscheiden möchten, wo sie ihr Geld für sich arbeiten lassen, und die dabei in erster Linie auf Investmentfonds und börsengehandelte Indexfonds zurückgreifen.

DER FONDS

Im Mittelpunkt stehen folglich Berichte über Anlagetrends, Märkte und empfehlenswerte Produkte – stets auf den Punkt gebracht und mit höchstmöglichem Nutzwert.



So gibt es in jeder Ausgabe einen Crashtest, der nach klar festgelegten und nachvollziehbaren Kriterien die besten Fonds für eine aussichtsreiche Anlagekategorie herausfiltert, konkrete Musterdepots für verschiedene Anlagestrategien und zahlreiche Links zu weiterführenden Informationen.