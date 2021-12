Deutschlands fette Euro-Rente

Insgesamt laufen deutsche Staatsanleihen im Nennwert von 1,056 Billionen Euro um (Geldmarktpapiere und Länderanleihen sind außen vor). Die Buchgewinne dieser Papiere seit dem Ausbruch der Euro-Krise - es handelt sich um schätzungsweise 40 Milliarden Euro - verzeichnen Investmentfonds, Pensionskassen und – natürlich – Private. Es stimmt, viele dieser Anleihen werden ohnehin bis zur Endfälligkeit gehalten, aber es ist auch nicht verboten, einen Teil der Gewinne jetzt mal mit zu nehmen.Auch Besitzer deutscher Aktien können sich nicht beklagen. Der niedrige Euro tut exportorientierten Nationen besonders gut: Die deutschen Champions werden in den nächsten Jahren ihren Konkurrenten in Asien und den USA das Fürchten lehren. Die jüngsten Ausblicke einiger Dax-Schwergewichte lassen erahnen, was die Konkurrenz im Ausland erwartet. Von den steigenden Kursen der Dax-Werte sollten deutsche Anleger besonders profitieren.Den stärksten Effekt dürfte aber der Vermögenseffekt eines sinkenden Euro ausmachen. Das Netto-Auslandsvermögen der Deutschen betrug 2008 nach Zahlen der Bundesbank 665 Milliarden Euro. Ein Großteil davon dürfte in Nicht-Euro-Währungen denominiert sein. Der Wechselkursgewinn seit Jahresanfang beläuft sich bis jetzt auf ungefähr 100 Milliarden Euro. Wenn der Euro von heute an noch um weitere 10 Cent sinkt, dann kommen noch einmal etwa 60 Milliarden Euro hinzu.Damit man mich nicht falsch versteht: Die Krise bleibt auch für die Deutschen bedrohlich. Es können Strudel entstehen, die vieles in die Tiefe reißen, was wir derzeit für unsinkbar halten. Und das endgültige Ende des Euros wäre eine besondere Katastrophe für uns. Aber das ausgerechnet Deutschland die Klageseite anführt, verwundert doch.: Bernd Hashemian ist Vorstand der Kroos Vermögensverwaltungs AG in Münster und einer der Experten von www.vermoegensprofis.de . In DAS INVESTMENT.com äußern sich renommierte Vermögensverwalter in regelmäßigen Kolumnen zu aktuellen Finanz- und Kapitalanlagethemen.