Das Werkzeug zur Fondssuche Deutschlands größte Fondsstatistik geht online

Jeden Monat auf die neue Ausgabe der Fondsstatistik warten? Das hat nun ein Ende. DAS INVESTMENT veröffentlicht ab sofort täglich aktualisiert Deutschlands größte Rangliste mit mehr als 9.000 in Deutschland zugelassenen Investmentfonds, ganz nach individuellen Wünschen sortierbar.

Frau mit Weltkugel: Mit der neuen digitalen Fondsstatistik findest du im Handumdrehen die besten Investmentfonds aus aller Welt.

Mit dem neuen digitalen Statistik-Tool wird die Suche nach den besten Investmentfonds in Deutschland noch benutzerfreundlicher. Ab sofort findest Du täglich aktualisiert die Daten von über 9.000 Investmentfonds in einer Liste. Und damit du bei der Vielzahl an Daten den Überblick behältst, lässt sich das Tool nach dem Login ganz individuell einstellen.

Zu den erweiterten Sortierfunktionen zählen beispielsweise die Zugehörigkeit zu einem Sektor oder einer Region, das Fondsalter oder die Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume. Genauso gut lassen sich die Fonds wahlweise nach Risikokennzahlen oder den Bewertungen renommierter Rating-Agenturen sortieren.

Mit einem Klick auf den Fondsnamen kommst du darüber hinaus zum ausführlichen Fondsporträt. Außerdem lässt sich jeder Fonds direkt aus der Fondsstatistik in der Fonds-Analyse zu Musterdepots, Watchlisten oder einem Vergleich hinzufügen.

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