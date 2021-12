Deutschsprachige Hedgefonds-Manager: German Wunderkinder

Jahr für Jahr sitzt Felix Zulauf beim Roundtable der Finanzzeitschrift „Barron’s“, der Elefantenrunde der internationalen Finanzszene. Das kontroverse Gespräch gilt als wichtigste Marktanalyse in den USA, und das Wort des eher scheuen Schweizers hat Gewicht; spätestens seit er den Börsencrash 1987 korrekt vorhergesagt hat, genießt Zulauf auch in New York und London Kultstatus. Asiatische Zeitungen zitieren den Hedgefonds-Manager ebenso gern wie Schweizer und deutsche Blätter. Dieser Artikel stammt aus der aktuellen Ausgabe von DAS INVESTMENT (März 2010) >> zur Themenübersicht



