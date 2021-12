Deutschsprachiges Vertriebsteam Lyxor heuert Isabella Schmid für institutionelles Kundengeschäft an

Lyxor, drittgrößter ETF-Anbieter in Europa, hat sein deutschsprachiges Vertriebsteam verstärkt. Isabella Schmid kümmert sich künftig als Direktorin um das institutionelle Kundengeschäft. In erster Linie betreut sie Versicherungen und Pensionskassen in Deutschland und Österreich.Schmid war seit 2012 als Vertriebsdirektorin Deutschland und Österreich bei dem auf Rohstoffe spezialisierten ETP-Anbieter ETF Securities in London tätig. Davor arbeitete sie knapp fünf Jahre im Aktienderivatebereich der Royal Bank of Scotland.