Wechselkurse wirken sich direkt auf Umsatz und Margen aus – doch wer global produziert oder Preissetzungsmacht besitzt, trotzt der Volatilität am besten.

Kevin Thozet, Portfolio Advisor bei Carmignac: „Im kommenden politischen Zyklus könnte es zu einer Verschiebung hin zu konservativeren Kandidaten und damit zu einer orthodoxeren und marktfreundlichen Politik kommen.“

Angesichts der bisherigen Entwicklungen im Jahr 2025 stellt sich die Frage, wie sich Währungsschwankungen und Devisenabsicherungen auf den Umsatz und Gewinn von Unternehmen auswirken. Carmignac-Anlageexperte Kevin Thozet, Mitglied des Investment Committee, untersucht dieses komplexe Thema und hat sich angesehen, welche Branchen und Unternehmenstypen am besten aufgestellt sind, um die Währungsvolatilität zu überstehen.

Glätten statt wetten: Die Logik der Devisenabsicherung

Wie alle anderen auch, steuern CEOs und CFOs Währungsrisiken mit Devisen-Terminkontrakten, Swaps und Optionen und nutzen dabei alle erdenklichen Feinheiten. Allerdings spekuliert kein normal strukturiertes Nicht-Finanzunternehmen auf erwartete Währungsschwankungen. Stattdessen neigen sie dazu, die prognostizierten Cashflows für die nächsten zwölf Monate abzusichern, anstatt den Umsatz, um von einer Art „natürlicher Absicherung” zu profitieren, die sich aus der zufälligen Entwicklung der in lokaler Währung denominierten Kosten und Einnahmen ergibt. Letztendlich besteht das Hauptziel darin, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf die Unternehmensergebnisse im Laufe der Zeit zu glätten und zu verteilen, unabhängig davon, ob diese positiv oder negativ sind.

Euro-Aufwertung: Spürbar am Devisenmarkt, aber nur gedämpft in den Unternehmenszahlen

Seit Anfang 2025 hat der Euro gegenüber dem US-Dollar um mehr als +10 Prozent aufgewertet (Quelle: Bloomberg, September 2025). Dies wird sich jedoch nicht vollständig in den Ergebnissen für 2025 und 2026 widerspiegeln, da diese die Auswirkungen der Veränderungen der Durchschnittskurse von einem Jahr zum nächsten zeigen werden. In dieser Hinsicht sieht das Bild ganz anders aus, mit einem durchschnittlichen Euro-Dollar-Kurs von 1,08 im Jahr 2024 gegenüber einem durchschnittlichen Kurs für dasselbe Währungspaar von derzeit 1,11.

Kurz gesagt, die tatsächlichen Auswirkungen auf die Ergebnisse lassen sich auf die Differenz zwischen den Cashflows in jeder Währung zum durchschnittlichen effektiven Kurs des laufenden Jahres und dem durchschnittlichen effektiven Kurs des Vorjahres zurückführen.

Langfristig betrachtet lagen die jährlichen Absicherungskosten für einen globalen Konzern wie LVMH in Zeiten einer starken Euro-Aufwertung, wie beispielsweise zwischen 2003 und 2007, als der Euro gegenüber dem US-Dollar und dem japanischen Yen um fast 50 Prozent aufwertete, im Durchschnitt bei weniger als 1 Prozent der EBIT-Margen (Quelle: Bloomberg, September 2025).

Währungsschwankungen schlagen direkt auf das Umsatzwachstum durch

Der Einfluss von Währungsschwankungen auf den Umsatz und die Endnachfrage ist entscheidend und lässt sich zumindest nicht durch Währungsabsicherungen vermeiden. Diese Sensibilität der Nachfrage gegenüber Währungsschwankungen kann erheblich sein und ist umso wichtiger für Unternehmen, die überwiegend über Produktionsstätten im Inland verfügen, deren Absatz jedoch größtenteils international erfolgt.

Basierend auf einer empirischen Analyse der Preiselastizität der wichtigsten europäischen Exportsektoren sowie aktuellen Angaben der größten Unternehmen des Kontinents hat eine Schwankung der Einheitswährung um +/-10 Prozent einen Einfluss von -/+1 Prozent auf das Umsatzwachstum (Carmignac, September 2025). Diese Sensibilität der Nachfrage dürfte angesichts der Inflationssorgen, der Gefahr von Zöllen und der wirtschaftlichen Unsicherheit zunehmen, insbesondere in Sektoren, die einem starken Importwettbewerb ausgesetzt sind.

Doch innerhalb weniger Wochen sind wir von einem Umfeld, in dem ein Rückgang des Euro zu einem Anstieg des Umsatzwachstums um 1 Prozent führte, zum Gegenteil gekommen (Carmignac, Bloomberg, September 2025). Dies kann erhebliche Auswirkungen haben.

Abwertung beflügelt, Aufwertung bremst: Euro-Kurseffekte auf Auto- und Luxuskonzerne

Nehmen wir ein Unternehmen, beispielsweise aus der europäischen Automobilbranche, mit einem erwarteten organischen Umsatzwachstum von +4 Prozent – wobei +2 Prozent auf das Volumen und +2 Prozent auf den Preis zurückzuführen sind – und einem Großteil seiner Produktions- und Fixkosten in Euro. Wenn der Euro um 10 Prozent abwertet, führt dies zu einem Anstieg des Umsatzwachstums um +1 Prozent. Auch die Margen des Unternehmens werden sich günstiger entwickeln, da die in Euro denominierten Kosten sinken. Umgekehrt würde bei einer Aufwertung des Euro das Umsatzwachstum um -1 bis -3 Prozent zurückgehen. Gleichzeitig würde die Kostenbasis aufgrund der Fixkosten in Euro in Verbindung mit den Auswirkungen der Lohn- und Mietinflation tendenziell stärker ansteigen. In diesem Fall besteht das Risiko, dass das Unternehmen seine halb-fixen Ausgaben, wie z. B. für Marketing, reduziert und damit sein langfristiges Umsatzwachstum gefährdet.

Ein weiteres theoretisches Beispiel könnte ein margenstarkes, exportorientiertes europäisches Luxusgüterunternehmen sein. Nehmen wir an, das Unternehmen hat ein organisches Wachstum von 15 Prozent erwartet, wobei Volumen- und Preiseffekte zu gleichen Teilen beitragen, die Produktionsstätten und Fixkosten ebenfalls weitgehend in Euro anfallen, aber die Margen hoch sind. Ein Rückgang des Euro wird den Umsatz fördern, aber vor allem sollte eine Aufwertung des Euro keine allzu großen negativen Auswirkungen auf den Umsatz haben, da der Umsatz in diesen Geschäftsmodellen tendenziell stärker von der Angebotsdynamik als von der Nachfrage beeinflusst wird. Ebenso sollten die Margen des Unternehmens relativ unbeeinträchtigt bleiben, da diese Art von Unternehmen über eine erhebliche Preissetzungsmacht verfügt.

Lokale Produktion oder Preissetzungsmacht: Die Gewinner im Devisenrisiko

Was bedeutet das nun konkret? Nun, Transaktionsunternehmen (die darauf abzielen, möglichst viele Kunden durch die Standardisierung ihrer Dienstleistungen zu bedienen) werden wahrscheinlich versuchen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf ihren Umsatz durch lokale Produktion auszugleichen. Daher sind Geschäftsmodelle wie die von Michelin und Essilor Luxottica, deren Produktionsstätten über Europa, die USA und Asien verteilt sind, so attraktiv.

Unterdessen werden auch Unternehmen mit der geringsten Preiselastizität, wie Hermès und Ferrari, besonders geschätzt. Gleichzeitig scheinen bestimmte Luxusgüter wie hochwertige Autos, Uhren und bestimmte Mode- und Lederwaren vom Thorstein-Veblen-Effekt zu profitieren, bei dem die Nachfrage nach einem Gut mit steigendem Preis zunimmt.

Angesichts der erwarteten Entwicklungen an den Devisenmärkten und der Gefahr höherer Einfuhrzölle bevorzugen wir derzeit diese beiden Arten von Unternehmen in unseren Aktienportfolios.

Wie sichert sich ein Unternehmen gegen Währungsrisiken ab?

Ein Unternehmen sichert sich gegen Währungsrisiken ab, um sich vor Wechselkursschwankungen zu schützen, die sich auf den Wert seiner internationalen Geschäfte und Transaktionen auswirken können. Dazu nutzt es hauptsächlich Terminkontrakte, bei denen heute ein Wechselkurs für eine zukünftige Transaktion festgelegt wird, wodurch unabhängig von den Marktbedingungen ein stabiler Betrag garantiert wird, der zu einem späteren Zeitpunkt erhalten oder gezahlt wird.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise in einigen Monaten eine Zahlung in einer Fremdwährung erhalten soll, kann es einen Devisentermingeschäft abschließen, um diese Währung zu einem heute festgelegten Kurs zu verkaufen und so einen Verlust zu vermeiden, falls die Währung fällt. Andere Instrumente wie Devisenoptionen bieten ebenfalls Schutz und behalten gleichzeitig die Möglichkeit, von einem günstigeren Kurs zu profitieren, wobei dafür eine Prämie zu zahlen ist.

Diese Absicherung des Währungsrisikos hilft dem Unternehmen, seine Margen zu sichern, seine Cashflows besser zu prognostizieren und die mit Währungsschwankungen verbundene finanzielle Volatilität zu begrenzen.

Diese Mitteilung wird veröffentlicht von Carmignac Gestion S.A., einer von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Autorité des Marchés Financiers, AMF) zugelassenen Vermögensverwaltungsgesellschaft, und ihrer luxemburgischen Tochtergesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg, S.A., einer von der Finanzaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) zugelassenen Investmentfondsverwaltungsgesellschaft. „Carmignac” ist eine eingetragene Marke. „Investing in your Interest” ist ein Slogan, der mit der Marke Carmignac verbunden ist.

Dieses Dokument stellt weder ein Zeichnungsangebot noch eine Anlageberatung dar. Dieses Dokument dient nicht der Bereitstellung von Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung und sollte nicht als solche herangezogen werden. Dieses Dokument wurde Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und darf von Ihnen nicht zur Bewertung der Vorzüge einer Anlage in die hierin genannten Wertpapiere oder Anteile oder für andere Zwecke herangezogen werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können unvollständig sein und ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Sie beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung und stammen aus proprietären und nicht-proprietären Quellen, die Carmignac als zuverlässig erachtet. Sie sind nicht unbedingt vollständig und ihre Richtigkeit kann nicht garantiert werden. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen in Ländern, in denen (aufgrund der Staatsangehörigkeit, des Wohnsitzes oder aus anderen Gründen) dieses Dokument oder dessen Verfügbarkeit verboten ist. Personen, für die solche Verbote gelten, dürfen nicht auf dieses Material zugreifen. Die Besteuerung hängt von der Situation des Einzelnen ab.

Großbritannien: Dieses Dokument wurde von Carmignac Gestion, Carmignac Gestion Luxembourg oder Carmignac UK Ltd erstellt und wird in Großbritannien von Carmignac Gestion Luxembourg vertrieben.

CARMIGNAC GESTION 24, place Vendôme – F-75001 Paris – Tel.: (+33) 01 42 86 53 35 Von der AMF zugelassene Investmentgesellschaft. Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 13.500.000 € – RCS Paris B 349 501 676

CARMIGNAC GESTION Luxembourg – City Link – 7, rue de la Chapelle – L-1325 Luxemburg – Tel.: (+352) 46 70 60 1 Tochtergesellschaft von Carmignac Gestion – Von der CSSF zugelassene Investmentfondsverwaltungsgesellschaft Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 23.000.000 € - RCS Luxemburg B 67 549