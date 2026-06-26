Von der Außenhandelskauffrau zur Gebietsdirektorin: Ein Gespräch mit Andrea Hecker über Quereinsteiger-Mut, Kundenbindung per KI-Song — und warum sie nie Maklerin werden wollte.

Andrea Hecker am Strand von Warnemünde: „Als Makler über viele Gesellschaften den Überblick zu behalten — das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Lieber bin ich in einem Bereich wirklich gut.“

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DAS INVESTMENT Versicherungen: Wie sind Sie zur Agenturleiterin bei der DEVK geworden?

Andrea Hecker: Ich bin Quereinsteigerin: Ich habe eine Ausbildung als Kauffrau für Groß-und Außenhandel bei einem Medizintechnikunternehmen in Rostock gemacht und war dort neun Jahre lang tätig.

Also hatten Sie gar keine Berührungspunkte mit der Versicherungsbranche?

Hecker: Doch. Meine Mutter hat die DEVK-Agentur 1992 gegründet. Auch sie war Quereinsteigerin: Sie hatte davor bei der Deutschen Bahn gearbeitet und dann die Ausbildung bei der DEVK gemacht.

Andrea Hecker mit ihrem Mann Ralf Hecker: "Die Ausbildung mit zwei kleinen Kindern und einem Neugeborenen abzuschließen war anstrengend, aber mein Mann stand voll hinter mir". | Bildquelle: Anna Roth

Dann liegt die berufliche Flexibilität wohl in der Familie. Aber was hat Sie konkret bewegt, ebenfalls in die Versicherungswirtschaft zu wechseln?

Hecker: Meine Lebensumstände haben sich verändert: Irgendwann hatte ich eine Familie, zwei Kinder, ein Haus. Es störte mich, dass ich nicht selbst entscheiden konnte, wie ich meinen Arbeitsalltag gestalte. Also begann ich, nach anderen beruflichen Perspektiven zu suchen. Ich habe meine Mutter gefragt, was sie bei der DEVK verdient und was der Job wirklich bedeutet — und mich dann 2005 als Quereinsteigerin beworben, mit zwei Kleinkindern zu Hause. Während der Ausbildung kam dann noch das dritte Kind dazu, aber ich habe sie trotzdem erfolgreich abgeschlossen.

Das war bestimmt anstrengend.

Hecker: Ja. Damals gab es auch kein Agenturmodell mit Bestandsgeld. Es war ein großer Schritt, aber mein Mann stand voll hinter mir. 2013 habe ich noch den Versicherungsfachwirt obendrauf gesetzt, und 2017 hat meine Mutter die Agentur dann offiziell an mich übergeben. Als ich 2005 einstieg, hatte sie 2.500 Kunden. Bei der Übergabe waren es 4.200, heute betreuen wir 5.200 Kunden.

Elterngeld gab und gibt es für Selbstständige auch nicht – ein Umstand, den unter anderem der BVK stark kritisiert. War das ein Problem für Sie damals?

Hecker: Es ging trotzdem. Denn man kann sich behelfen, wenn man weiß wie.

Wie denn?

Hecker: Mein Mann ist bei mir angestellt und hat die Elternzeit genommen. Ich habe zwei Monate überbrückt — und dann hat das gepasst.

Wie bewerten Sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in der Ausschließlichkeit allgemein?

Hecker: Wenn man das will, schafft man das auch. Wir sind selbstständig und können uns die Zeit frei einteilen. Vor der Geburt meiner Tochter bin ich bis zum letzten Tag arbeiten gegangen, weil es mir gut ging. Eine Woche vor dem Entbindungstermin war ich noch im Büro. Danach habe ich mir die acht Wochen gegönnt, habe zwischendurch aber auch einzelne Außendiensttermine wahrgenommen. Eine offizielle Elternzeit habe ich nicht genommen — das war in meiner Situation nicht möglich.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus?

Hecker: Die Agentur öffnet um 8 Uhr. Ich kümmere mich morgens zuerst ums Neue und eingehende Nachrichten — mit zuverlässigen Mitarbeitern läuft das aber sehr selbstständig. Außendiensttermine sind heute eher selten geworden, weil die Kunden das gar nicht mehr wollen. Sie kommen lieber ins Büro — das ist für sie einfach bequemer.

Das Agenturteam in Rostock (von links): Marika Krumm, Sebastian Ebeling, Ralf Hecker, Andrea Hecker, Cindy Stubbe | Bildquelle: Anna Roth

Das heißt, das Klischee vom Versicherungsvertreter, der an fremde Türen klingelt, ist mittlerweile weit überholt?

Hecker: Das habe ich nie so gehandhabt. Ich habe mich damals übrigens zunächst bei der DEVK für den Innendienst beworben, aber dort wurde ich abgelehnt. Dann bewarb ich mich bei einer anderen Versicherung. Dort hat man mich im Vorstellungsgespräch gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, überall zu klingeln. Das habe ich abgelehnt. Das war um das Jahr 1996 herum.

Deshalb habe ich 2005 noch mal genau bei meiner Mutter nachgefragt, wie das wirklich läuft. Sie hat mir erklärt: Man hat seine Bestandskunden, macht mit denen Termine, und der Rest ergibt sich durch gute Arbeit. Wenn ich einen guten Job mache, empfehlen Kunden mich weiter — das ist bis heute mein Prinzip. Die Leute wollen sich nicht intensiv mit Versicherungen auseinandersetzen. Sie wollen sich darauf verlassen, dass es funktioniert. Sie schreiben mir eine WhatsApp, schildern ihr Problem, und ich helfe weiter.

Für welchen Menschentyp ist dieser Beruf ideal — und wem würden Sie davon abraten?

Hecker: Man muss kommunikativ sein und keine Scheu vor Menschen haben. Wer eher introvertiert ist und Begegnungen scheut, sollte diesen Beruf wirklich nicht ergreifen. Was ich außerdem für entscheidend halte, ist die Kreativität. Es gibt nämlich keinen Standardplan. Kein Kunde ist wie der andere — man muss flexibel reagieren und trotzdem eine rundum gute Versorgung sicherstellen.

Ein großer Vorteil der Ausschließlichkeit ist ja, dass Sie einen starken Versicherer im Rücken haben. Was bedeutet das konkret für Sie?

Hecker: Wir haben die Marke, die für uns wirbt, und den Vertrieb, der uns unterstützt. Als freier Makler müsste ich das alles selbst organisieren — einschließlich der Haftungsfragen. Ich muss aber auch ehrlich sagen: Ich könnte die DEVK-Policen gar nicht verkaufen, wenn ich nicht hinter dem Produkt stehen würde. Manche sagen, in mir fließe schon grünes Blut — und das stimmt. Ich lebe diese 4 grünen Buchstaben. Dazu kommt: Ich kenne die DEVK-Produktpalette seit über 20 Jahren in- und auswendig. Als Makler über viele Gesellschaften den Überblick zu behalten — das kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Lieber bin ich in einem Bereich wirklich gut. Meine Kunden schätzen das.

Durch Erfahrungsberichte von Maklern, die früher in der Ausschließlichkeit waren, entsteht oft der Eindruck, der Wechsel zum Makler sei die logische nächste Karrierestufe. Sehen Sie das auch so?

Hecker: Überhaupt nicht. Ich bin Gebietsdirektorin geworden — das ist nicht selbstverständlich, und ich bin eine von wenigen aus dem Osten. Aber am Ende gestalte ich meine Karriere selbst. Ich habe eine Agentur mit zehn Mitarbeitern, die ich führe, und ich entscheide, wie viele Kunden ich betreue und wie viele Mitarbeiter ich einstelle. Das ist auch eine Form von Karriere.

Einige Versicherer planen, sich in Richtung Mehrfachvertretung zu öffnen. Wie würden Sie reagieren, wenn die DEVK das täte?

Hecker: Ich finde das System, so wie es ist, gut. Die Maklermandate, die schon jetzt im Kundenbestand herumgeistern und Kunden wegschlüsseln, sind bereits schwierig genug. Mehrfachvertretung würde das noch komplizierter machen.

Das Team: Vorn von links: Andrea Hecker, Marika Krumm, Cindy Stubbe. Hinten von links: Ralf Hecker und Sebastian Ebeling. | Bildquelle: Anna Roth

Halten Sie das bei der DEVK überhaupt für wahrscheinlich?

Hecker: Nein. Die DEVK ist dafür schlicht nicht flexibel genug — das meine ich nicht abwertend, aber so schätze ich es ein.

Die Zahl der Außendienstmitarbeiter geht kontinuierlich zurück. Macht Ihnen das Sorgen — auch im Hinblick auf Nachfolgeplanung?

Hecker: Ich habe meinen Laden im Griff. Bei mir arbeitet seit drei Jahren eine junge, tatkräftige Kollegin. Ich plane, in zehn Jahren die Agenturleitung zu übergeben. Dann wäre ich 60 Jahre alt. Vielleicht überlegt sich auch eines meiner Kinder, die Agentur zu übernehmen — aber das sehe ich noch nicht.

Was machen Ihre Kinder denn beruflich?

Hecker: Mein ältester Sohn wird dieses Jahr 26 und macht gerade seinen Master in Mechatronik. Der mittlere ist 23, studiert Lehramt und arbeitet schon in Teilzeit als Lehrer. Und die Jüngste ist 19 und noch in der Schule. Mal sehen.

Sie würden Ihre Kinder also nicht in eine Richtung lenken?

Hecker: Nein, das hat meine Mutter damals auch nicht gemacht. Ich lasse die Entscheidung bei meinen Kindern. Man muss schon mit Herzblut dabei sein.

Machen Sie sich grundsätzlich keine Sorgen um den Nachwuchs in der Branche? Der Versicherungsberuf gilt ja nicht gerade als glamourös.

Hecker: Als ich 2005 anfing, habe ich mich, ehrlich gesagt, ein bisschen geschämt. Wenn mich jemand fragte, was ich mache, habe ich das eher leise gesagt. Das ist heute völlig anders. Ich stehe zu meinem Beruf, ich liebe ihn. Er ist anspruchsvoll — wir tragen einen großen Bauchladen, um Kunden wirklich rundum zu versorgen. In meiner Agentur habe ich gerade eine Auszubildende, die dieses Jahr 18 wird — da sehe ich Potenzial und Zukunft. Und auch wenn KI und Onlineversicherungen weiter wachsen: Man kann nicht alles über Algorithmen regeln. Die Menschen brauchen jemanden, mit dem sie sprechen können, der berät und Orientierung gibt. Dafür braucht es Berufserfahrung — die kann keine KI ersetzen.

Was antworten Sie einem Kunden, der sagt, er habe bei Check24 dasselbe Produkt viel günstiger gefunden?

Hecker: Ich schaue, ob ich preislich annähernd mithalten kann. Und dann erkläre ich, welchen Service er bei mir bekommt — und dass er immer einen persönlichen Ansprechpartner hat und sich nicht mit einem Online-Portal ärgern muss.

Vor einigen Jahren waren Incentive-Reisen in der Versicherungsbranche ein großes Thema. Welche Rolle spielen diese für Sie?

Nicht so warm wie auf Mallorca, aber trotzdem sehr schön: Strandausflug mit dem Team nach Warnemünde. Von links: Andrea Hecker, Marika Krumm , Cindy Stubbe, Ralf Hecker, Sebastian Ebeling . | Bildquelle: Anna Roth

Hecker: Ich nehme an, Sie spielen auf das Thema Ergo an. So etwas gab es bei der DEVK nie — wir sind ja „Die Ehrlichen von Köln". Ich finde solche Reisen gut, weil sie ein echter Ansporn sind. Und ich schätze den Austausch mit Kollegen: Was machen die? Wie weit sind die? Wie nutzen die KI? Solche Gespräche kann man nicht am Schreibtisch führen. Ich freue mich immer, wenn ich eine Reise gewinne.

Was war Ihre schönste Incentive-Reise bisher?

Hecker: Die herausragendste war die beim Club der Besten. Wir waren auf Mallorca und hatten traumhaftes Wetter. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ich arbeite daran, wieder dabei zu sein.

Apropos KI: Wie nutzen Sie das in Ihrem Alltag?

Hecker: Vor allem zum Umformulieren von Texten, für Werbeflyer und als Hilfe, wenn ich nicht genau weiß, wie ich auf eine schwierige Kundenanfrage reagieren soll. Die automatische Telefonannahme sehe ich noch kritisch — da muss man genau schauen, ob das zum eigenen Betrieb passt. Aber grundsätzlich wird KI nicht mehr wegzudenken sein. Man kann zwar nicht alles darüber abwickeln, aber es ist ein starkes, unterstützendes Werkzeug.

Welche Programme nutzen Sie konkret?

Andrea Hecker: Vor allem Gemini — damit habe ich auch Texte und Fotos für meine Website erstellt. Außerdem Perplexity und ChatGPT. Je nach Aufgabe nehme ich mal den einen, mal den anderen. Und dann noch Suno, mit dem man Musik generieren kann. Wenn mir ein Kunde besonders am Herzen liegt, gebe ich dort einen Text ein und verschicke das fertige Lied per WhatsApp. Das kommt wirklich sehr gut an.

Und wie wichtig ist für Sie generell die digitale Sichtbarkeit Ihrer Agentur?

Andrea Hecker: Sehr wichtig. Daher lege ich sehr viel Wert auf Google-Bewertungen: Die Sichtbarkeit der Agentur hängt stark davon ab. Viele Kunden informieren sich zunächst bei Check24, schauen aber dann doch, welche lokale Agentur gute Bewertungen hat. Ich frage neue Kunden immer, wie sie zu mir gekommen sind — einige sagen, sie haben mich im Netz gesehen und der Online-Auftritt hat Ihnen gefallen. Gute Bewertungen bekomme ich zum Beispiel so: Nach einem regulierten Schadenfall bitte ich den Kunden freundlich, eine Google-Rezension zu hinterlassen. Das funktioniert gut.