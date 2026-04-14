DAS INVESTMENT Versicherungen: Frau Wolkersdorfer, wie sind Sie Agenturleiterin bei der DEVK geworden?

Michaela Wolkersdorfer: Ich habe 2009 mit der Ausbildung angefangen, zunächst im Innendienst, später bin ich dann in den Außendienst gewechselt. 2012 war die Ausbildung abgeschlossen und ich bin direkt in die Agentur nach Oberhaching gekommen, die schon unseren Namen getragen hat. Mein Vater hat sie damals geleitet. Er ist schon seit 1978 für die DEVK tätig. 2014 habe ich sie übernommen.

Welche Rolle hat die familiäre Prägung für Ihre Entscheidung gespielt?

Wolkersdorfer: Eine sehr große. Meine Mutter war ebenfalls selbstständig. Und die DEVK war bei uns schlicht allgegenwärtig – mein Vater hat im Wohnzimmer Versicherungen verkauft. Als ich mit 16 Jahren die Ausbildung begonnen habe, wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich sonst hätte machen sollen. Ich kannte nichts anderes.

War es also eher ein emotionaler Automatismus oder gab es auch rationale Gründe, diesen beruflichen Weg zu wählen?

Wolkersdorfer: Beides. Was mich schon immer wirklich interessiert hat, ist der Menschenkontakt. Ich habe jeden Tag andere Menschen vor mir, andere Lebenssituationen. Diese Abwechslung hat mich von Anfang an fasziniert. Das habe ich schon als Kind beobachtet, weil meine Mitschüler und deren Eltern bereits bei meinem Vater versichert waren. Die Verbundenheit mit dem Ort und den Menschen war also von Anfang an da – und das ist bis heute so geblieben.

Michaela Wolkersdorfer und ihr Vater Peter vor

ihrer Agentur in Oberhaching.

Immer dabei ist Hund Gustl.

Bildquelle: DEVK / Renate Forster

Wie sehr haben Sie davon profitiert, dass der Name Wolkersdorfer in Oberhaching für die DEVK bereits bekannt war?

Wolkersdorfer: Enorm. Wenn ich das heute ohne diesen gewachsenen Ruf von vorne anfangen müsste, wäre es ungleich schwerer. Was mein Vater über Jahrzehnte aufgebaut hat, trägt mich bis heute. Die Leute sagen: „Geh doch zur DEVK Wolkersdorfer, die kennt man“. Ich versuche, das genauso weiterzuführen wie er – mit Ehrlichkeit und Verlässlichkeit.

Selbst Kunden, die 100 Kilometer weggezogen sind, bleiben bei uns. Und ich glaube, wenn ich selbst 50 Kilometer wegziehen würde, würde mir das der eine oder andere tatsächlich übelnehmen – weil die Leute darauf vertrauen, dass wir vor Ort sind und erreichbar bleiben.

Wie war der Übergang in der Agentur organisiert?

Wolkersdorfer: Ich wurde 2014 direkt Agenturleiterin, während mein Vater weiterhin als Angestellter der DEVK tätig blieb. Das ist ein eher unübliches Modell. Inzwischen ist er in Rente und bei mir in Teilzeit angestellt. Wir sind also zu zweit – plus eine Bürokraft, die uns seit einem Jahr unterstützt. Die üblichen Aufgaben am Telefon oder das Bearbeiten von Kfz-Kennzeichen übernimmt sie. Den Rest – Schadenmeldungen, Terminvereinbarungen, die Beratungsgespräche – mache ich eigentlich alles selbst.

Wie viele Kunden betreuen Sie?

Wolkersdorfer: Rund 2.800.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

Wolkersdorfer: Ich fange um kurz nach acht an und bin selten vor sieben oder acht Uhr abends zu Hause – manchmal auch später. Montags läuft das Telefon heiß: Am Wochenende gehen bei mir 50 bis 60 E-Mails ein – Steinschlagschäden, Zahnarztabrechnungen, alles mögliche. Die werden dann erst mal bearbeitet. Wir haben noch klassische Öffnungszeiten, die Kunden auch sehr schätzen.

Die eigentlichen Beratungsgespräche führe ich aber am liebsten beim Kunden zu Hause – dort haben die Menschen ihre Unterlagen parat, sind in ihrem gewohnten Umfeld, und die Gespräche sind inhaltlich einfach tiefgründiger.

Das klischeehafte Bild des Versicherungsvertreters, der ungefragt an fremden Türen klingelt – entspricht das Ihrer Realität?

Wolkersdorfer: Nein, überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gemacht und werde es auch nie machen. Wir haben genug Bestand, um täglich Termine zu generieren – manche Kunden haben noch Vertragsbedingungen aus dem Jahr 1988. Es gibt also ausreichend Arbeit, ohne dass man an fremden Türen klingeln müsste.

Das Bild, das viele vom Versicherungsvertreter haben, stimmt schlicht nicht mehr, und dennoch ist der Beruf seit Jahren auf den hinteren Plätzen der Beliebtheitsskala zu finden. Viele verbinden den Job immer noch mit Überredung und mangelnder Ehrlichkeit. Das sehe ich völlig anders: Wir helfen Menschen. Aber das schlechte Image sitzt tief – es gibt eben auch Kollegen, die genau das bestätigen, was die Leute befürchten. Das macht es uns allen schwerer. Ich erwarte von meinen Kunden Ehrlichkeit – zum Beispiel beim Thema Vorschäden. Und meine Kunden erwarten dasselbe von mir.

“ Wir haben genug Bestand, um täglich Termine zu generieren. Michaela Wolkersdorfer

Welche Persönlichkeit braucht man für diesen Beruf – und ist er uneingeschränkt empfehlenswert?

Wolkersdorfer: Man braucht Durchhaltevermögen, Geduld und vor allem den Willen, auch in schwierigen Phasen am Ball zu bleiben. Am Anfang ist es hart – die Leute kennen einen nicht, man muss selbst aktiv werden, anrufen, sich kümmern. Viele unterschätzen das und geben zu früh auf. Wer diesen Job ohne familiäre Unterstützung oder einen mitgebrachten Kundenstamm von null aufbaut, vor dem ziehe ich wirklich den Hut. Ich habe sehr davon profitiert, dass jemand mich an die Hand genommen hat.

Die Branche verzeichnet seit Jahren einen Rückgang bei Außendienstmitarbeitern – von etwa 150.000 auf inzwischen rund 100.000. Bereitet Ihnen das keine Sorgen mit Blick auf die eigene Zukunftsperspektive?

Wolkersdorfer: Es gibt leider zu viele schwarze Schafe in der Branche, und das beschädigt das Image aller. Wenn alle so arbeiten würden wie ich es gelernt habe – ehrlich, ohne Übertreibung, dem Kunden nur die Wahrheit sagen –, würde das funktionieren. Aber viele wollen zu schnell zu viel, und das ist in den ersten Jahren schlicht nicht realisierbar. Dann geben viele auf.

Für mich persönlich ist der Beruf definitiv noch machbar – aber man muss bereit sein, ein, zwei Jahre hart zu arbeiten und selbst auf Menschen zuzugehen. Was mich optimistisch stimmt: Die DEVK hat den Außendienst in den vergangenen Jahren sogar ausgebaut. Der allgemeine Branchentrend trifft also nicht auf alle Häuser gleichermaßen zu.

Manche Mitbewerber öffnen ihren AO-Vertrieb und werden zu Mehrfachagenten. Was würden Sie sagen, wenn auch die DEVK das ändern würde?

Wolkersdorfer: Das fände ich schwierig. Wir haben jahrelang den Ansatz verfolgt, dass alles möglichst im eigenen Haus bleiben soll. Das schafft Verlässlichkeit und Identität. Für Produkte, die wir ohnehin nicht sinnvoll selbst abdecken können, gibt es Kooperationen – das ist etwas anderes als der grundsätzliche Strategiewechsel hin zum Mehrfachagenten. Was gut funktioniert, sollte man nicht leichtfertig aufgeben.

Zuweilen entsteht der Eindruck, Makler zu sein sei die erstrebenswertere Karrierestufe für jeden, der einmal im Ausschließlichkeitsvertrieb gearbeitet hat. Wie sehen Sie das?

Wolkersdorfer: Ich finde das DEVK-Modell nach wie vor überzeugend – und zwar aus einem ganz konkreten Grund: Wir haben alles in petto. Jeder fragt uns, was wir eigentlich genau anbieten. Die Antwort ist einfach: alles. Von der Kfz-Versicherung über die Berufsunfähigkeitsabsicherung bis zur Hausratpolice – alles lässt sich bei uns im Haus zeichnen.

Und für sehr spezifische Nischenprodukte, die sich für uns nicht als eigenes Angebot lohnen würden – etwa eine Tierkrankenversicherung oder eine Reiserücktrittsversicherung –, gibt es Kooperationen mit rund zehn Partnern. Das reicht mir vollkommen aus. Ich hatte noch nie einen Moment, in dem ich dachte: Ich muss jetzt unbedingt auf ein fremdes Haus zurückgreifen, um mithalten zu können.

Außerdem finden Kunden es angenehm, einen einzigen Ansprechpartner zu haben, der alle ihre Verträge kennt. Ein Makler, der verschiedene Produkte immer irgendwo anders platziert – das klingt nach Vielfalt, aber am Ende ruft der Kunde bei einem Schaden an und weiß selbst nicht mehr, wo was versichert ist. Wir können dagegen ein Gesamtpaket schnüren: Je mehr Verträge ein Kunde bei uns hat, desto günstiger können wir manches machen. Das ist ein echter Vorteil – und den kann der Makler in dieser Form nicht bieten.

Ein Vorteil des gebundenen Modells ist, dass Sie einen großen Versicherer im Rücken haben. Was bedeutet das konkret?

Wolkersdorfer: Als Selbstständige habe ich einen festen Kundenstamm, aus dem ich täglich Arbeit schöpfe. Ein Makler muss sich seinen Kundenstamm erst erarbeiten oder kaufen über Leads. Das wäre nicht meins. Dazu kommen Arbeitsmaterialien und Aktionen, die uns gestellt werden, um Geschäft anzustoßen: neue Tarife, Umstellungshinweise, Kampagnen. Das ist einfach um einiges besser, als wenn man sich um alles selbst kümmern müsste.

Auch bei EDV-Fragen gibt es eine Hotline, die sich per Fernzugriff aufschaltet, wenn etwas nicht funktioniert. Die Geräte müssen wir seit einigen Jahren zwar selbst beschaffen, aber alle Programme und Systeme werden uns zur Verfügung gestellt – und alle Agenturen arbeiten mit demselben System, was den Austausch erleichtert.

Wie steht es um den Nachwuchs für den AO-Vertrieb?

Wolkersdorfer: Das ist eine Herausforderung. Gerade regional gestaltet sich die Nachwuchsgewinnung für den Außendienst besonders schwierig. Quereinsteiger, die bei uns die Ausbildung durchlaufen, halten es häufig nicht durch – ich habe das bereits dreimal erlebt. Es ist schwer, jemanden zu finden, der den Beruf wirklich von Grund auf gelernt hat und dauerhaft dabei bleiben will. Ein Teil des Problems liegt darin, dass viele Azubis sich lieber für den Innendienst entscheiden – weil er mehr Sicherheit bietet und Selbstständigkeit auf viele junge Menschen zunächst erschreckend wirkt.

Hinzu kommt: Wer gut ausgebildet ist, wird von Mitbewerbern abgeworben, die weniger ausbilden, aber Berufseinsteigern mehr zahlen. Das ist ein Kreislauf. Die DEVK investiert viel in die Ausbildung – über den eigentlichen Bedarf hinaus, weil man weiß, dass manche unterwegs abspringen.

Eigene Chefin: Trotz der Unterstützung der DEVK

schätzt Michaela Wolkersdorfer ihre Unabhängigkeit

Bildquelle: DEVK / Renate Forster

Kommen auch Auszubildende zu Ihnen in die Agentur, um den Außendienst kennenzulernen?

Wolkersdorfer: Das hatten wir schon, ja. Das Problem ist, dass ich dafür gerade schlicht nicht die Zeit habe. Wer einen Azubi wirklich gut begleiten will, muss sich intensiv kümmern – und das kann ich derzeit nicht leisten, ohne dass anderes liegen bleibt. Wer in der Ausbildung zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, orientiert sich anderswo hin.

Das ist kein Vorwurf an die Betreuer – das ist einfach eine Ressourcenfrage. Sobald ich jemanden für den Vertrieb gefunden habe, könnte ich mir vorstellen, wieder einen Azubi zu begleiten. Aber dann richtig – so wie ich es selbst erlebt habe.

Sie wurden vor zwei Jahren als eine von bundesweit rund 50 Gebietsdirektoren ernannt. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?

Wolkersdorfer: Es bedeutet vor allem Zugang und einen direkten Austausch mit Vorständen und Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet, höhere Regulierungsvollmachten im Schadenfall und ein höheres Werbebudget. Ich bin näher dran an dem, was im Unternehmen passiert – Dinge, die ich sonst nie erfahren hätte.

Auch wenn ich in dieser Runde mit Agenturen, die teilweise bis zu 30 Mitarbeiter haben, eindeutig der kleinste Fisch bin – gerade das macht den Austausch interessant. Die Ziele, die man für diesen Titel erfüllen muss, werden übrigens proportional am eigenen Bestand gemessen. Deshalb hatte ich auch die echte Chance, hineinzukommen.

Bleibt Ihnen der Posten dauerhaft?

Wolkersdorfer: Man hat ihn zunächst für zwei Jahre. Das Unternehmen will, dass die Agenturen wachsen, und das ist ja auch absolut verständlich. Allein werde ich das auf Dauer ohnehin nicht schaffen können. Ich sehe den Titel als Belohnung für gute Arbeit über viele Jahre – aber auch als Ansporn.

Welche Rolle spielen interne Wettbewerbe und Incentivierungen, für die der Ausschließlichkeitsvertrieb ja berühmt ist, für Sie?

Wolkersdorfer: Geldprämien gibt es kaum noch – das ist inzwischen weitgehend aus der Mode. Es gibt eher Reisen für erfolgreiche Kollegen, was ganz nett ist. Aber das ist kein Treiber für mich. Ich verkaufe, was für den Kunden sinnvoll ist – nicht das, was gerade eine Stückzahl oben hält. Manche Kollegen stacheln sich da wirklich an und wollen unbedingt noch eine Einheit mehr schaffen.

Ich freue mich, wenn ich Ziele erreiche, aber es soll in einem gesunden Maß passieren. Die DEVK war da historisch ohnehin nie für ausschweifende Incentive-Reisen bekannt, die früher einmal Schlagzeilen gemacht haben. Hier sind die meisten Menschen schlicht bodenständig – und das passt gut zur Kundschaft.

Die DEVK hat ihre Wurzeln bei Eisenbahnern. Spüren Sie das noch in Ihrer Kundschaft?

Wolkersdorfer: Eher weniger. Zwar höre ich immer wieder, dass Kunden über den Großvater oder eine Tante mit Bahnbezug zur DEVK gekommen sind – aber neue Bahnmitarbeiter als eigene Zielgruppe zu erschließen, ist bei uns kein Schwerpunkt. Dafür gibt es spezialisierte Agenturen, die gezielt in die Betriebe fahren, Infoveranstaltungen für Neueinsteiger halten und auf die besonderen Vergünstigungen hinweisen, die DEVK-Kunden mit Bahnbezug bekommen. Manche Agenturen liegen auch bewusst in Bahnhofsnähe – das ist ein eigenes Segment, das wir nicht bedienen.

Was entgegnen Sie Kunden, die beim Vergleichsportal einen günstigeren Tarif gefunden haben?

Wolkersdorfer: Ich bin froh, wenn Kunden mir überhaupt die Möglichkeit geben, das zu erklären. Und bislang habe ich immer eine Antwort gefunden: Wir können rabattieren, wir haben Leistungen, die andere nicht einschließen – und über das Gesamtpaket lassen sich Preise oft verschieben. Wer die Haftpflicht bei uns hat, zahlt weniger für die Kfz-Versicherung.

Wie nutzen Sie Künstliche Intelligenz in Ihrer täglichen Arbeit?

Wolkersdorfer: Ehrlich gesagt noch zu wenig. Im Haus gibt es intern einen KI-Assistenten, den Mitarbeiter im Alltag nutzen können. Und im Hintergrund laufen Prozesse zur automatisierten Verarbeitung von Anträgen und Schadenfällen – auch bei der Prüfung von Vertragsgenerationen aus verschiedenen Jahrzehnten hilft das enorm. Das bekomme ich als Agenturleiterin oft gar nicht direkt mit.

Was mir persönlich am meisten nützt, ist Hilfe beim Abarbeiten der vielen E-Mails nach dem Wochenende. Die DEVK legt dabei sehr großen Wert auf Datenschutz und Systemsicherheit – dadurch hat die Einführung von „MS Copilot“ gedauert, sie aber auf eine solide Grundlage gestellt. Grundsätzlich gilt: Als Selbstständige entscheide ich selbst, in welchem Umfang ich solche Werkzeuge einsetze.