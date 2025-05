Nach dem altersbedingten Ausscheiden von Vorstandsmitglied Bernd Zens hatten im April zunächst der langjährige Vorstandsvorsitzende Gottfried Rüßmannm, der zum Jahresende in den Ruhestand geht, und der zukünftige Vorstandsvorsitzende Michael Knaup übergangsweise dessen Ressorts in der Rückversicherungsgesellschaft übernommen.

Nun steht fest, dass auch für diesen Geschäftsbereich der Generationswechsel eingeläutet wird. Fabian Pütz übernimmt an dem 1. Juni mit dem Ressort Rückversicherung in der Tochtergesellschaft DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG (DEVK Re) erstmals eine Aufgabe im Vorstand. Der erst 33-Jährige ist ein Eigengewächs der Kölner. Zudem übernimmt Annette Hetzenegger (59) das Ressort Kapitalanlage innerhalb der Rückversicherungseinheit. Sie verantwortet damit im Konzern vollständig dieses Ressort.

Vom Azubi zum Vorstand

Pütz kam 2011 als dualer Student zur DEVK. Während seines Studiums an der Technischen Hochschule Köln und des anschließenden Doktorats an der University of Limerick in Irland spezialisierte er sich besonders auf Rückversicherungsthemen, wie es von der DEVK heißt. Von 2015 bis 2018 kümmerte er sich als Vorstandsassistent von Bernd Zens um diverse Projekte in den Bereichen Rückversicherung und Kapitalanlage.

Anschließend übernahm er ab 2018 die Verantwortung für die Bereiche Controlling, Technical Accounting/Claims sowie Business Intelligence/Reporting bei der Echo Rückversicherung in Zürich, die ebenfalls zum DEVK-Konzern gehört. 2022 übernahm er dort den Vorsitz der Geschäftsleitung. Diesen Posten soll Pütz laut Mitteilung des Unternehmens behalten.

Über das Rückversicherungsgeschäft der DEVK

Die DEVK Re betreut Kunden in Europa und Nordamerika, die Echo Re im Rest der Welt. Laut Konzernangaben trägt die Rückversicherung inzwischen fast ein Viertel zum Beitragsaufkommen im Konzern bei und hat sich damit zum Hauptwachstumstreiber entwickelt. DEVK Re und die Echo Re versichern heute zusammen über 950 Gesellschaften in über 120 Ländern.