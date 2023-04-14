Unfallversicherung Kölner Traditionsversicherer startet neue Gratis-Police für Fußballfans

Gratis-Unfallversicherung für Fans des „Effzeh“: Wer ein Ticket für ein Fußballspiel des 1. FC Köln kauft, ist während der Partie sowie auf dem Hin- und Rückweg am Spieltag über die DEVK unfallversichert. Der an diesem Wochenende startende Schutz des Vereinssponsoren ist für Ticketinhaber kostenlos.

Rheinenergie-Stadion: Fans des 1. FC Köln erhalten beim Besuch eines Fußballspiels mit dem Ticket-Kauf ab sofort auch eine Unfallversicherung der DEVK gratis dazu.

Der Versicherer DEVK erweitert seine seit rund fünf Jahren bestehende Zusammenarbeit mit dem 1. FC Köln: Wer sein Ticket über den Online-Shop des Bundesligisten kauft, genießt ab sofort automatisch und ohne weitere Kosten den Schutz einer Kurzzeit-Unfallversicherung der DEVK. Abgesichert sind die Karteninhaber hiermit am Spieltag auf ihrem Hin- und Rückweg sowie während des Spiels im Stadion.

Der Versicherungsschutz des Traditionsunternehmens aus der Domstadt gilt einerseits bei allen Heimspielen der Herren-Lizenzmannschaft bei Bundesliga-, DFB-Pokal- und Freundschaftsspielen. Andererseits gilt er aber auch für alle Besuche von Auswärtspartien der Bundesliga- und DFB-Pokalspielen, wenn die Karten über den Online-Shop des 1. FC Köln bestellt wurden.

Ohne Sorgen ins Stadion und zurück

„FC-Fans bringen immer gute Laune mit ins Stadion. Damit die nicht verloren geht, wenn sich jemand verletzt, sorgt die DEVK für den passenden Versicherungsschutz“, sagt Markus Kalkowski, Leiter Unternehmenskommunikation bei der DEVK. „So muss sich niemand Sorgen machen und wir können gemeinsam das Fußballspiel genießen.“

Langjährige Partner des „Effzeh“ Köln

Bereits seit der Saison 2017/18 ziert das Logo der einstigen Eisenbahner-Versicherungskasse den Trikotärmel der Fußballspieler des „Effzeh“. Für den Kölner Versicherer ist die Partnerschaft mit dem 1948 gegründeten Verein ein „echtes Heimspiel“. Denn auch die DEVK-Zentrale befindet sich seit fast sieben Jahrzehnten in der Rheinmetropole.

Auch die Deutsche Familienversicherung (DFV) setzt aktuell verstärkt auf die Kundengruppe Fußball-Fans: Die 120.000 Mitglieder von Eintracht Frankfurt erhalten ab sofort Privathaftpflicht- und drei Krankenzusatz-Policen zu besonderen Konditionen angeboten. Produktgeber DFV erwartet sich davon „pro Jahr ein Neugeschäftsvolumen von einer Millionen Euro“.