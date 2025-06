Manuela Moog wird neue IT-Vorständin bei der DEVK. Konkret soll sie die Bereiche Informationsverarbeitung und Telekommunikation übernehmen. Sie kommt vom Konkurrenten Baloise. Die Berufung durch die Aufsichtsräte der DEVK-Versicherungsvereine erfolgt zum 1. November. Damit ist nach Unternehmensangaben die Neuaufstellung im DEVK-Vorstand komplett.

Lange Karriere bei der Axa, zuletzt bei der Baloise

Die 54-Jährige habe sich ihr gesamtes Berufsleben lang mit IT-Herausforderungen in der Versicherungswirtschaft beschäftigt. Ihre Karriere begann sie 1992 mit einer Ausbildung zur mathematisch-technischen Assistentin bei der Colonia-Versicherung in Köln. Bei der Axa hatte sie dann insgesamt über 25 Jahre verschiedene Leitungs- und Projektleitungsfunktionen inne. 2018 wechselte Moog als Bereichsleiterin für die IT der Sach-Huk-Sparten zur Zurich Insurance Group.

2020 folgte sie dem Ruf der damaligen Basler Versicherungen Deutschland, wo sie zunächst die Programmleitung Digitalisierung übernahm, bevor sie 2022 IT-Vorständin wurde. Bei der heutigen Baloise stehen bekanntlich gewaltige Umbrüche ins Haus. In den vergangenen Woche wurden bekannt, dass das Unternehmen mit der Helvetia fusionieren wird.

Ihr Vorgänger im Amt, Michael Knaup, wird zum Jahreswechsel Vorstandsvorsitzender. „Ich freue mich, dass wir mit Manuela Moog eine erfahrene Kollegin in unserem Vorstand begrüßen können“, so Michael Knaup, „besonders mit Blick auf die dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit Digitalisierung und Daten hat die IT eine zentrale strategische Rolle für unsere DEVK.“