Die DEVK muss im kommenden Jahr ihren derzeit sechsköpfigen Vorstand stark umbauen. Vorstand Bernd Zens (61) geht Ende März 2025 in den Ruhestand, der Vorstandsvorsitzende Gottfried Rüßmann zum Jahresende 2025. Der 63-jährige Konzernchef stand rund vier Jahrzehnte in Diensten der Kölner Versicherungsgruppe.

Wer ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender wird, wurde Ende vergangener Woche bekannt gegeben: Michael Knaup (50) wurde von den Aufsichtsräten der DEVK-Muttergesellschaften zum künftigen Konzernchef berufen. Aktuell ist er im Vorstand unter anderem zuständig für die Bereiche Sach-Huk Betrieb sowie IT.

Vom Azubi zum Vorstandsvorsitzenden

Knaup gehört dem Unternehmen bereits seit 30 Jahren an. Nach Unternehmensangaben absolvierte er seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann Mitte der 1990er Jahre bei der DEVK. Anschließend studierte er an der Fachhochschule Köln Wirtschaftswissenschaften. Bei der DEVK hatte er zahlreiche Positionen inne, unter anderem in der Unternehmenskommunikation. 2015 stieg Knaup in den Vorstand der DEVK Allgemeine Lebensversicherung auf. Aktuell verantwortet er das Ressort Projektportfolio-Management/Betriebsorganisation, IT sowie Sach-Huk Produktentwicklung und Sach-Huk Betrieb. Bis zum Ausscheiden von Rüßmann Ende 2025 soll er sich auch weiter um diese Themen kümmern.

Neue Ressortverteilung ab 2025

Perspektivisch sind laut der DEVK mit der neuen Aufstellung im Vorstand Veränderungen bei den Ressortzuständigkeiten verbunden. Zunächst wird dies zu einer Verkleinerung des Gremiums führen. Fest steht, dass mit dem Renteneintritt von Zens Vorständin Annette Hetzenegger (58) den Bereich Kapitalanlagen inklusive Immobilienanlagen komplett verantworten wird. Zu dem von Zens aktuell betreuten Ressort gehört auch Sach-Huk Schaden. Um diesen Bereich kümmert sich ab April 2025 Vorstandsmitglied Michael Zons (49). Zu erwarten seien im Laufe des Jahres 2025 weitere Ressortverschiebungen, die sich durch den Generationenwechsel ergeben werden.