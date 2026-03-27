Seit 2018 hatte der geplante Hochhaus-Neubau der DEVK in Köln immer wieder Streit verursacht – jetzt beerdigte der Versicherer die Pläne. Der Bedarf sei nicht mehr da.

Der Vorstand der DEVK hat entschieden, den ursprünglich geplanten Turmbau auf dem Grundstück des Zooparkhauses in Köln-Riehl nicht umzusetzen. Die Entwicklung hatte sich abgezeichnet. Schon im Oktober 2025 hatte die DEVK angekündigt, die Hochhauspläne auf den Prüfstand zu stellen.

„Der temporäre Umzug unserer Mitarbeitenden in die Rheinparkmetropole während der Sanierung hat uns in den letzten zwölf Monaten viele neue Erkenntnisse gebracht, die wir in unsere weiteren Überlegungen einbeziehen“, sagte der ehemalige Chef Gottfried Rüßmann damals. Bekannt ist, dass der Versicherer die Wirtschaftlichkeit des Vorhabens schon länger hinterfrage.

Viele Jahre des Streits liegen hinter dem Projekt

Ärger gab es wegen der Pläne in den vergangenen Jahren mehr als genug. Erste konkrete Entwürfe für ein Hochhaus stießen bei der Stadtverwaltung auf Skepsis. Zentrale Streitpunkte waren der Denkmalschutz und die Befürchtung, der Kölner Dom könne durch die neue Silhouette beeinträchtigt werden. Die DEVK kritisiert die Stadtverwaltung für die langsame Bearbeitung und drohte zwischenzeitlich sogar mit Abwanderung. Nach langem Hin und Her einigen sich Stadt und Versicherer auf einen Architektenwettbewerb.

2023 berichtete dann der „Kölner Stadt-Anzeiger“ über eine Aussage von Rüßman, dass der Versicherer das Hochhaus anders als bisher kommuniziert nicht vor allem für sein eigenes Mitarbeiter-Wachstum, sondern als „Kapitalanlagemöglichkeit“ bauen wolle. Dies löste neuerlicher politische Debatten über die Sinnhaftigkeit des Vorhabens aus.

Weniger Bedarf an Büroflächen wegen Homeoffice und Digitalisierung

Ursprünglich war auf dem Gelände ein 144 Meter hoher Büroturm mit breitem Sockel vorgesehen. Rund 750 Millionen Euro sollten investiert werden. Das Konzept basierte auf Ideen und Annahmen aus dem Jahr 2018. Doch seit der ersten Projektidee haben sich wesentliche Rahmenbedingungen deutlich verändert, wie es jetzt auch in einer DEVK-Mitteilung heißt.

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Das ursprüngliche Konzept sei unter den heutigen Bedingungen wirtschaftlich nicht mehr tragfähig. Ausschlaggebend dafür seien vor allem die stärkere Nutzung von Homeoffice und die fortschreitende Digitalisierung. Beide Entwicklungen beeinflussen laut der DEVK den tatsächlichen Bedarf an Büroflächen erheblich – sowohl für das Unternehmen selbst als auch für potenzielle gewerbliche Mietparteien. Laut eines Berichts des Fachportals „Versicherungswirtschaft Heute“ sind bei der DEVK vielerorts nur zwei Bürotage pro Woche üblich.

Auch haben laut des Medienberichts gestiegene Baukosten und ein angespannter Gewerbeimmobilienmarkt das Vorhaben in seiner bisherigen Form weniger attraktiv erscheinen lassen. Der Versicherer habe die Entscheidung auf Grundlage der Einschätzung interner Analysen, externer Gutachten sowie Gesprächen mit potenziellen Nutzern getroffen.

Weiterhin Interesse an dem Grundstück

Dennoch ist das Interesse der DEVK am Erwerb des Grundstücks und einer späteren Weiterentwicklung nach eigenen Angaben weiterhin hoch. Das Unternehmen wolle in „sehr gutem Austausch“ mit der Stadt Köln über die künftige Nutzung des Areals neben der DEVK-Zentrale bleiben.

Aktuell prüfe die DEVK alternative Nutzungskonzepte, die unter den veränderten Bedingungen zukunftsfähig seien und dem Standort gerecht würden. Dabei sollen auch die Bedürfnisse des Kölner Zoos berücksichtigt werden, vor allem der Bedarf an Parkraum.

Sanierung soll bis 2028 abgeschlossen sein

Die derzeitige Sanierung der 1984 erbauten Kölner DEVK-Zentrale in der Riehler Straße 190, die sich über rund 67.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche erstreckt, findet direkt neben dem Grundstück des Zooparkhauses statt. Der Wiedereinzug der rund 2.400 Mitarbeiter ist für das erste Halbjahr 2028 geplant.