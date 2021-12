Dezember-Zahlen von Lipper So viel haben Aktien-, Renten- und Mischfonds eingesammelt

Trotz der Mittelabflüsse im Dezember waren Rentenfonds im gesamten vergangenen Jahr die beliebteste Anlageklasse (Zuflüsse in Höhe von 164 Milliarden Euro). Auf dem zweiten Platz folgen Mischfonds (+124,5 Milliarden Euro), die zum ersten Mal höhere Zuflüsse verzeichnen konnten als Aktienfonds (+61,3 Milliarden Euro). Ebenfalls investiert wurde in Immobilien- beziehungsweise Immobilienaktienfonds (+4,1 Milliarden Euro) und hedgefondsähnliche Produkte (+1,3 Milliarden Euro). Dagegen mussten „Andere Anlagekategorien” (-5,1 Milliarden Euro) und Rohstofffonds (-2,2 Milliarden Euro) im vergangenen Jahr Mittelabflüsse hinnehmen.Wie die langfristig ausgerichteten Fonds, verzeichneten auch Geldmarktprodukte im Dezember Mittelabflüsse (-17,6 Milliarden Euro). Dabei gab es leichte Zuflüsse bei den geldmarktähnlichen Fonds (+30 Millionen Euro) und deutliche Abflüsse (-17,6 Milliarden Euro) aus Geldmarktfonds. Trotz dieser Abflüsse im Dezember verzeichneten Geldmarktprodukte im Gesamtjahr 2014 Mittelzuflüsse in Höhe von 19,6 Milliarden Euro.Im Dezember konnten Geldmarktfonds in britischen Pfund (+6,2 Milliarden Euro) die höchsten Mittelzuflüsse verzeichnen, während Geldmarktfonds in Euro (-22,0 Milliarden Euro) die niedrigsten Mittelzuflüsse aller in der Lipper FMI Datenbank enthaltenen Sektoren aufwiesen. Insgesamt betrachtet zeigen die unterschiedlichen Mittelbewegungen, dass die Investoren in Europa Geldmarktfonds sehr aktiv zur Umsetzung ihrer Meinung hinsichtlich der Währungsentwicklungen nutzen. Trotz der Mittelabflüsse im Dezember konnte die europäische Fondsindustrie im Jahr 2014 Rekordzuflüsse in Höhe von 367,6 Milliarden Euro verzeichnen.