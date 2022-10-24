Altersvorsorge-Anbieter im Rating So zukunftsfest sind Deutschlands Lebensversicherer

Das Ende der Nullzinsphase lässt zwar alle Lebensversicherer in Deutschland aufatmen. Doch manche Anbieter haben ihre Verträge besonders stabil für die Zukunft aufgestellt. Das zeigt jetzt ein spezieller Test von Service-Versicherern mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank-oder Maklervertrieb.

Beratungsgespräch per Video-Chat: Ein neues DFSI-Rating zeigt die besten Direkt -und Biometrie- beziehungsweise Service-Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank-oder Maklervertrieb.

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Die seit einem Jahrzehnt anhaltende Niedrigzinsphase hat tiefe Spuren in den Bilanzen der Lebensversicherer hinterlassen. Die geringen Renditen haben es den Anbietern erschwert, die vertraglich vereinbarten Garantien ihrer rund 40 Millionen Rentenversicherungen tatsächlich zu erwirtschaften. Das Finanzmagazin „Euro“ hat daher jetzt Deutschlands Assekuranz detailliert unter die Bilanzlupe genommen.

Um die Zukunftsfestigkeit der Gesellschaften bewerten zu können, haben die Analysten des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) fünf Themenbereiche eingehend untersucht: die Substanzkraft jedes Lebensversicherers, seine Ertragsstärke, die Kundenzufriedenheit, die Bestandsicherheit sowie die Kundenperformance. Die Teilbewertungen dieser fünf Bereiche haben sie nach ihrer Bedeutung gewichtet.

Zudem wurden die Versicherer in zwei Gruppen unterteilt: Einerseits Service-Versicherer mit Ausschließlichkeitsorganisation, Bank-oder Maklervertrieb und andererseits Direkt-und Biometrie-Versicherer. Nicht betrachtet wurden Gesellschaften mit Deckungsrückstellungen von unter 750 Millionen Euro und Run-Off-Versicherer, die das Neugeschäft mit ihren Policen eingestellt haben.

Maximal erreichbar waren jeweils 100 Punkte. Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben. Unterschiedliche Ränge trotz gleicher Punktzahl werden durch Unterschiede auf der zweiten oder dritten Nachkommastelle verursacht. Die Note Exzellent gab es bis 90 Punkte.Es folgen die Noten Sehr Gut (bis 80 Punkte), Gut (70), Gut (60), Befriedigend (40), Ausreichend (20) und Mangelhaft.