DFV mit Unisex-Pflege-Zusatzversicherung

Mit DFV-Deutschland Pflege bietet DFV ab sofort einen zusätzlichen Tarif für ihre Pflege-Zusatzversicherung an, der Männer und Frauen gleich behandelt. Die geschlechtsspezifischen Tarife bleiben bis zur gesetzlich vorgegebenen Umstellung im Dezember dieses Jahres weiterhin bestehen.Vor gut einem Jahr hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass geschlechtsspezifisch kalkulierte Versicherungs-Tarife dem Ziel der Gleichbehandlung zwischen Frauen und Männern zuwiderlaufen. Versicherer dürfen ab dem 21.12.2012 daher nur noch geschlechtsneutrale Prämien und Leistungen, so genannte Unisex-Tarife anbieten.Der DFV rechnet damit, dass Männer bei Neuverträgen für ihre Pflege-Zusatzversicherungen zukünftig um bis zu 30 Prozent höhere Prämien zahlen müssen, während Frauen mit niedrigeren Beiträgen von bis zu 25 Prozent rechnen können.Nach Unternehmensangaben leistet der DFV-Deutschland Pflege bereits im Demenzfall uneingeschränkt und verdoppelt das Pflegegeld, wenn Demenz und Pflegebedürftigkeit in einer versicherten Pflegestufe zusammenfallen. Bei Arbeitslosigkeit, Arbeitsunfähigkeit und im Pflegefall besteht die Möglichkeit einer Beitragsfreistellung. Eine so genannte Soforthilfe leistet unmittelbare finanzielle Unterstützung bei Eintritt des Pflegefalls.