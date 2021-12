Crashtest Die besten Aktienfonds für Schwellenländer

Wer sich einen Schwellenländer-Aktienfonds ins Depot holen will, hat die Qual der Wahl: So gibt es mittlerweile eine üppige Auswahl an klassischen weltweit anlegenden Fonds mit diesem Anlageschwerpunkt, hinzu kommen spezialisiertere Produkte mit Schwerpunkt auf einzelnen Ländern – teils sogar wahlweise mit Fokus auf Standard- oder Nebenwerten.

Auch nachhaltig investierende Fonds wie der Vontobel MTX Sustainable Emerging Markets Leaders werden angeboten. Und eine vergleichsweise junge Nische stellen Fonds dar, die in den sogenannten Frontier Markets investieren. So werden die Länder bezeichnet, die im MSCI-Frontier-Mar-kets-Index gelistet sind. Dieser umfasst 115 Titel aus 29 Ländern wie Rumänien, Pakistan und Marokko.

Zu dieser Kategorie zählen im aktuellen – 159 Fonds umfassenden – Crashtest 8 Fonds, von denen der Magna New Frontiers auch im Gesamtvergleich mit 210 Punkten mit Abstand am besten abschneidet. Der 2011 von der auf Schwellenländer spezialisierten Investmentboutique Charlemagne Capital aufgelegte Fonds wird vom Schwellenlän-der-Experten Stefan Böttcher gemanagt, der die Definition der Frontier Markets nicht strikt befolgt. So hält er auch Titel aus Ländern wie Pakistan, die aus dem gleichnamigen MSCI-Index in den MSCI Emerging Markets aufgestiegen sind.

1) Vereinigte Arabische Emirate

Die Idee dahinter: Wird ein Frontier Market in den Emerging-Markets-Index aufgenommen, steigen in der Regel auch die Aktienkurse – und davon will Böttcher mit seinem Fonds profitieren. Beispiele für diese Länder waren jüngst die VereinigtenArabischen Emirate (VAE) – aktuell mit Abstand größte Länderposition im Fonds – sowie Polen und Georgien. Zu den jüngsten Kandidaten zählte Argentinien, das entgegen der allgemeinen Erwartungen vorerst jedoch nicht von MSCI in den Emerging-Markets-Index aufgenommen wurde.

Bei der Titelauswahl agiert Böttcher nicht ausschließlich als Stockpicker, sondern berücksichtigt auch Top-down-Kriterien. Zeichnet sich nach seiner Einschätzung ein überzeugendes Bild für bestimmte Länder ab, gewichtet er sie durchaus hoch. Potenzial sieht er derzeit unter anderem in den VAE, Argentinien und Pakistan, weitere größere Engagements hält er in Titeln aus Rumänien, Vietnam, Georgien und Kuwait. Auf Sektorebene bevorzugt Böttcher aktuell Finanzwerte, in denen gut 28 Prozent des Portfolios stecken. Dazu trägt unter anderem das Engagement in der georgischen TBC Bank bei.