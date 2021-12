Redaktion 12.09.2016 Lesedauer: 1 Minute

DIA Deutschland-Trend Betriebliche Altersvorsorge ist zu komplex

82 Prozent der Deutschen finden die Betriebsrente zu komplex, weniger als die Hälfte nutzt sie, 70 Prozent sehen sie trotzdem als sehr sichere Anlage an: Das zeigt der Deutschland-Trend zum Thema Vorsorge, den das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) viermal pro Jahr erhebt. Eine Vereinfachung muss also her, fordert das DIA.