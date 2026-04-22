Die Debatte über Provisionskosten in der Altersvorsorge geht in die nächste Runde. Nun liefern sich Verivox und DIA einen Schlagabtausch über das neue Altersvorsorgedepot.

Die Debatte über Kosten in der Altersvorsorge reißt nicht ab. Nachdem ein Tagesschau-Beitrag eine breite Branchendiskussion ausgelöst hat, liefern sich nun das Vergleichsportal Verivox und das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) einen Schlagabtausch über das neue staatlich geförderte Altersvorsorgedepot. Beide Seiten haben Argumente – und Eigeninteressen.

Vorgeschichte: Der Tagesschau-Beitrag

Den Auftakt zur laufenden Kostendiskussion setzte ein Beitrag auf tagesschau.de. Unter dem Titel „Wie viel Vermögen man durch Provisionen verliert“ rechnete die ARD-Finanzredaktion vor: Bei 200 Euro monatlicher Sparrate über 40 Jahre mache ein Effektivkostensatz von 1,5 Prozent jährlich am Ende einen Unterschied von rund 100.000 Euro. Volkswirt Steffen Sebastian von der Universität Regensburg bezifferte die Gesamtkosten provisionsbasierter Verträge auf 98 Milliarden Euro jährlich.

Der Beitrag traf in Vermittlerkreisen einen Nerv. In einer LinkedIn-Debatte kritisierte Versicherungsmakler Daniel Feyler die Selektivität der Argumentation: Arbeitsteilung habe ihren Preis – und ein guter Berater verhindere Panikverkäufe, die Anleger laut Dalbar-Studie jährlich 4 bis 6 Prozentpunkte Rendite kosten. Finanzfluss-Mitgründer Thomas Kehl räumte ein, dass Beratung Geld kosten darf – das eigentliche Problem sei aber, dass die Kosten für Verbraucher strukturell schwer erkennbar seien.

Versicherungsspezialist Stephan von Heymann stellte schließlich die Systemfrage: Eine Branche im Dauerfeuer von Politik, Verbraucherschutz und günstigeren Alternativen werde das Provisionsmodell im Segment Altersvorsorge langfristig nicht überleben.

Neue Runde: Verivox rechnet nach

In diese laufende Debatte schaltete sich Verivox Anfang April mit einer Modellrechnung zum neuen Altersvorsorgedepot ein, das der Bundestag am 27. März 2026 verabschiedet hatte. Der gesetzliche Kostendeckel für das Standarddepot liegt bei 1 Prozent – und genau dieser Wert wurde zum Streitgegenstand.

Verivox rechnete durch, was passiert, wenn ein Anbieter diesen Deckel voll ausreizt. Ergebnis: Ein heute 25-Jähriger, der monatlich 150 Euro anlegt und 7,5 Prozent Jahresrendite erzielt, kommt mit einem kostenfreien, ungeförderten ETF-Depot auf rund 496.000 Euro bis zur Rente. Nutzt er das geförderte Altersvorsorgedepot mit 1 Prozent Kosten, sind es trotz staatlicher Zulagen nur rund 480.000 Euro – also 16.000 Euro weniger. Für einen heute 45-Jährigen mit 22 Jahren verbleibender Sparzeit dreht sich das Bild: Dort bleibt das geförderte Depot auch mit maximalem Kostendeckel rund 13.000 Euro vor dem ungeförderten Vergleich.

„Kosten in Höhe von 1 Prozent klingen zwar überschaubar“, kommentierte Oliver Maier, Geschäftsführer von Verivox Finanzvergleich. „Doch über die Jahre und Jahrzehnte fließt bei dieser Kostenquote so viel Vermögen ab, dass es die gesamte staatliche Förderung mehr als aufzehren kann.“

Das DIA widerspricht

Nun veröffentlicht das Deutsche Institut für Altersvorsorge (DIA) eine Gegendarstellung. „Hier wird ein Vergleich konstruiert, der reale Kosten im ungeförderten Vergleichsdepot ignoriert und die steuerliche Realität vollständig ausblendet“, sagt DIA-Sprecher Peter Schwark. Drei Punkte kritisiert das Institut:

Erstens sei das Vergleichsdepot als kostenfrei modelliert – obwohl reale ETFs typischerweise 0,2 bis 0,5 Prozent jährliche Gebühren verursachen. Zweitens blieben Steuereffekte vollständig außen vor: Ein ungeförderte ETF-Depot unterliegt laufend der Abgeltungsteuer und der Vorabpauschale, was die Nachsteuerrendite nach DIA-Angaben um nahezu 2 Prozentpunkte senken kann. Drittens fehle der sogenannte Progressionseffekt: Wer Beiträge im Erwerbsleben beim höheren Grenzsteuersatz absetzt und die Leistungen im Ruhestand beim niedrigeren Steuersatz versteuert, profitiert strukturell – ein Vorteil, den Verivox unberücksichtigt lasse.

Faktencheck: Was stimmt, was fehlt?

Die methodischen Einwände des DIA sind inhaltlich berechtigt. Tatsächlich existiert kein echtes Nullkostendepot: Selbst günstige ETF-Sparpläne bei Direktbanken verursachen laufende Fondskosten. Und die steuerliche Behandlung des ungeförderten ETF-Depots – insbesondere die Vorabpauschale auf thesaurierende Fonds – ist ein realer Renditebremser, den die Verivox-Rechnung ausblendet. Ebenso korrekt ist der Hinweis auf den Progressionseffekt, der bei Sparern mit höherem Einkommen erheblich ins Gewicht fallen kann.

Zugleich gilt: Die Verivox-Kernwarnung ist nicht falsch – sie ist nur unvollständig. Der gesetzliche Kostendeckel von 1 Prozent ist tatsächlich eine Obergrenze, die bei langen Sparphasen erhebliche Auswirkungen hat. Die Modellrechnung benennt ein reales Risiko, auch wenn sie es unter günstigen Annahmen für die eigene These aufstellt.

Wessen Interesse steckt dahinter?

Beide Positionen kommen nicht aus interessensneutralen Quellen. Das DIA wurde 1997 von der Deutschen Bank gegründet und wird nach eigenen Angaben von Unternehmen der Finanzwirtschaft getragen. Es ist im Lobbyregister des Deutschen Bundestags eingetragen und verfolgt erklärtermaßen das Ziel, die private Altersvorsorge zu stärken. Die sachlichen Einwände mögen berechtigt sein – sie kommen jedoch von einer Organisation, deren Förderer ein strukturelles Interesse daran haben, dass das neue Altersvorsorgedepot gut aussieht.

Auch Verivox ist kein neutraler Beobachter. Das Portal finanziert sich nach eigenen Angaben über Provisionen, die bei Vertragsabschlüssen über die Plattform anfallen – unter anderem im Depot-Vergleich, bei dem Nutzer gegen Provision zu Direktbrokern weitervermittelt werden. Je mehr Verbraucher teure Altersvorsorgedepots kritisch sehen und stattdessen günstige Direktdepots in Betracht ziehen, desto mehr potenzielle Abschlüsse entstehen über Verivox.

Fazit für Sparer

Der Kostendeckel von 1 Prozent ist eine Obergrenze, kein Richtwert. Wer das Altersvorsorgedepot nutzt, sollte Produkte wählen, die deutlich darunter liegen – nur dann entfaltet die staatliche Förderung ihre volle Wirkung. Eine vollständige Kosten-Nutzen-Abwägung muss dabei Steuerwirkungen und den Progressionseffekt einschließen.