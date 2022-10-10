Medizintechnologien mit Wachstumspotenzial Digitales Diabetesmanagement – eine Erfolgsgeschichte für Patienten und Investoren

Immer mehr Menschen erkranken weltweit an Diabetes – das ist eines der zentralen Ergebnisse der jüngsten Studie der International Diabetes Federation (IDF). Aufgrund der immensen Kosten der Behandlung rücken Unternehmen in den Fokus vieler Investoren, die eine finanzierbare Lösung anbieten können. Welche Firmen jetzt ins Portfolio gehören, erklären die Experten von Bellevue Asset Management.

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530 Millionen Menschen waren 2021 laut der International Diabetes Federation (IDF) weltweit an Diabetes erkrankt – eine Verdreifachung seit dem Jahr 2000. Bis 2045 sollen es mehr als 780 Millionen Patienten sein. 10 % davon sind Diabetes Typ 1. Der meist im höheren Alter diagnostizierten Diabetes Typ 2 wird durch Übergewicht, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel ausgelöst. Für die Gesundheitssysteme wird Diabetes deshalb mehr und mehr zu einer finanziellen Belastung – zuletzt mit jährlichen Kosten von rund 970 Milliarden US-Dollar.

Um Diabetes besser zu managen, müssen sich die Glukosewerte der Patienten so lange wie möglich in einem Zielkorridor zwischen 70 und 180 Milligramm Zucker pro Deziliter Blut bewegen. Gesunde Menschen befinden sich etwa 90 % der Zeit in diesem Zielkorridor. Dank neuer digitaler Technologien kann sich dieser Wert je nach Diabetespatient auf 70–80 % verbessern. Möglich macht es das Zusammenspiel von „Realtime“ CGM-Systemen und AID-Insulinpumpen. Bei den CGM-Systemen wird der Glukosegewebespiegel regelmässig, also in Intervallen von Minuten, im Unterhautgewebe gemessen. Diese Glukose-Messwerte werden gleichzeitig per Bluetooth an die AID-Insulinpumpe und das Smartphone des Diabetespatienten gesendet.

Die AID-Insulinpumpe analysiert den Glukoseverlauf und entscheiden automatisch, ob und wie viel Insulin verabreicht werden soll. Das Smartphone visualisiert die Glukosewerte und warnt den Patienten vor zu hohen oder zu tiefen Zuckerwerten.

Zwei Marktführer

Die führenden CGM-Systeme sind der FreeStyle Libre 3 von Abbott sowie der Dexcom G6 von Dexcom. Das Abbott-Produkt hat die zurzeit größte Patientenbasis von mehr als 4 Millionen und die Preisführerschaft. Allerdings ist er in den USA noch nicht für die Interaktion mit AID-Insulinpumpen zugelassen. Dagegen hat der Dexcom G6 durch die Interaktion mit AID-Systemen die Qualitätsführerschaft und dazu mit dem Dexcom G7 ein technologisch weiterentwickeltes Nachfolgeprodukt, das bereits in Europa zugelassen ist.

Bei den Systemen für automatische Insulin-Dosierung (AID) sind zwei Produkte marktführend. Die t:slim X2 Insulinpumpe mit Control-IQ Technologie von Tandem Diabetes und die Omnipod 5 von Insulet sind beide in den USA zugelassen, interagieren mit dem Dexcom G6 und können neben Basalinsulin auch eine Bolus-Abgabe vor den Mahlzeiten per Smartphone auslösen.

Investitionschancen auf dem Gebiet

Schätzungen zufolge wird sich der globale Erlös für CGM-Systeme im Zeitraum 2019 bis 2025 auf rund 12 Milliarden US-Dollar verdreifachen, die Umsätze mit AID-Insulinpumpen sollen sich verdoppeln auf 5 Milliarden US-Dollar.

Das digitale Diabetes-Management zählt zu den Medizintechnologien mit dem größten Wachstumspotenzial. In unseren Fonds Bellevue Medtech & Services und Bellevue Digital Health sind aktuell je 17 % des Portfolios in Unternehmen investiert, die teilweise oder ausschliesslich im Bereich Diabetes tätig sind. Darunter auch Dexcom, Insulet und Tandem Diabetes.

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