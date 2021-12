Redaktion 30.11.2016 Lesedauer: 1 Minute

Diagnose: Krebs Zahl der Tumor-Neuerkrankungen gestiegen

482.500 Menschen sind 2013 an Krebs erkrankt. Es waren somit doppelt so viele wie noch 1970. In 200.000 Fällen war Arbeitsunfähigkeit die Folge. Das zeigt ein aktueller Bericht des Robert-Koch-Instituts zum Thema Krebsgeschehen.