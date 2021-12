Generali-Töchter Dialog Leben und Dialog Versicherung mit neuem Maklerchef

Florian Sallmann (46) leitet ab sofort das Maklergeschäft der Generali-Töchter Dialog Leben und Dialog Versicherung. Er tritt zum 1. Dezember 2021 in den Vorstand von Dialog Versicherung, Dialog Leben und Arte Generali ein. Sallmann berichtet an den Leiter Digitalisierung und Unabhängige Vertriebe, Benedikt Kalteier (37).



Sallmann folgt auf Stefanie Schlick (49), die sich „auf eigenen Wunsch neuen beruflichen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens widmet“, heißt es vom Unternehmen.



Sallmann ist seit 2015 als Vertreibschef der Dialog Versicherungen sowie Leiter Alternative Vertriebskanäle und Kooperationen bei der Generali in Deutschland tätig. Davor war er bei Unternehmen der Generali Gruppe in verschiedenen Ländern aktiv, unter anderem als Chef von Europ Assistance Deutschland und Leiter des Joint Ventures Assurances Maghrebia in Tunesien.